Wieder alles auf Anfang? Whitepaper: TI 2.0 - Arena für digitale Medizin (Gematik, PDF, 2,4 MV).

Zeitgemäß und nutzenorientiert: Deutschlands Infrastruktur für digitalen Austausch im Gesundheitswesen erlebt einen grundlegenden Wandel. Mit der TI 2.0 stellt die gematik komplexe, aber klare Grundbedingungen wie Nutzerzentriertheit, Interoperabilität und einen stabilen sicheren Betrieb in den Mittelpunkt

der Konzeption, dafür braucht es jetzt einen Technologiesprung. „Wir denken unser Angebot und unseren Auftrag komplett neu“, erklärte Dr. Markus Leyck Dieken, Geschäftsführer der gematik. Die gematik als Nationale

Agentur für Digitale Medizin schaffe nun eine gemeinsame Arena für alle

Akteure, in der die Teilnehmer gewissermaßen einem olympischen Geist

verpflichtet seien. Die gematik wolle Teamwork und Spitzenleistungen in der

Gesundheitsversorgung und dem Gesundheitsmanagement durch benötigte

Infrastruktur und Dienste unterstützen.

„Wir fungieren als Gastgeber, sichern die Qualität und überwachen die

Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und Betriebsregeln. Für die Nutzer

stellen wir notwendige Grundfunktionalitäten zur Verfügung. Um im Bild zu

bleiben: Wir bieten eine Umgebung, in der Top-Athleten ohne Abstriche ihre

Leistungen erbringen können und in der wir alle gemeinsam ein sicheres, faires

und qualitatives Zusammenspiel erleben“, so Leyck Dieken.

Die nutzerorientierte Ausrichtung des Angebots sei das A und O. Bereits dieses

Jahr liefere die gematik beispielsweise mit der elektronischen Patientenakte

und dem E-Rezept Anwendungen, mit denen Digitale Medizin für jede Bürgerin und

jeden Bürger konkret werde. Entscheidend dabei seien einheitliche Standards:

Insel-Lösungen gehörten der Vergangenheit an, ebenso das Denken in isolierten

Silos der medizinischen Versorgung. Deutschland mache diesbezüglich große

Fortschritte, etwa durch die Integration von Digitalen Gesundheitsanwendungen

(DiGA).

Leyck Dieken: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit der TI Entlastung für

medizinische Behandler und Mehrwerte für Nutzer und Anbieter schaffen. Das geht

nur mit einer modernen Plattform für Digitale Medizin: der TI 2.0. Jetzt

stellen wir unser Ideenpapier dazu vor und wollen in den Fachaustausch dazu

gehen.“

Die neue Architektur der TI basiert auf sechs fundamentalen Säulen:

Einem föderierten Identitätsmanagement, weil mit dieser „Brücke“ mehr

Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit durch die einfache Nutzung von

Identitätsbestätigungen der TI für eigene digitale Angebote der Nutzergruppen

möglich ist.

Der universellen Erreichbarkeit der Dienste durch Zugangsschnittstellen im

Internet, weil der Wegfall proprietärer IT-Lösungen (z. B. Konnektor) Kosten

senkt, den Betrieb stabilisiert und die Integration weiterer medizinischer

Berufsgruppen erleichtert.

Einer modernen Sicherheitsarchitektur, weil diese die eigenständige

Bereitstellung von Diensten durch unterschiedliche Anbieter ermöglicht und

sowohl sicherer als auch effizienter ist.

Verteilten Diensten, weil aus Sicht optimierter Versorgungsprozesse die

Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Quellen notwendig ist.

Interoperabilität und strukturierten Daten, weil die anwendungsfallbezogene

Versorgung und Forschung eine Verbesserung der Datenqualität erfordert.

Standardbasierte strukturierte Daten und Schnittstellen erhöhen die

Verfügbarkeit bei Produkten und Services.

Einem automatisiert verarbeitbaren Regelwerk der TI, weil eine automatisierte

Überprüfung der Sicherheit und des Datenschutzes sowie der Interoperabilität

und Verfügbarkeit das Vertrauen in die TI stärken.

Dies und mehr wird im neuen Whitepaper „TI 2.0 - Arena für digitale Medizin“

der gematik ausgeführt.

Quelle: Gematik, 21.01.2021