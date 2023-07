Aktuelle gesundheitspolitische Änderungen in der Leistungsfinanzierung und Auswirkungen auf die Herzmedizin (Springer).

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland unterliegt einem umfassenden Paradigmenwechsel. Bereits in den letzten Jahren hat die fallpauschalierte Krankenhausfinanzierung durch normative Eingriffe in die DRG-Kalkulation erhebliche Veränderungen erfahren. Insbesondere die Veränderungen bei der

Kalkulation der Sachkostenanteile und die Zwangsverpflichtung spezialisierter

Leistungserbringer zur Teilnahme an der Kalkulation haben zu einer Absenkung

der Vergütung in der Herz-Kreislauf-Medizin geführt.

[...]

Quelle: Springer, 10.02.2020