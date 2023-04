Ambulante Durchführung von endovaskulären Gefäßinterventionen (Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin, PDF, 197 kB).

Angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen wird eine Verlagerung bisher stationär erbrachter Leistungen in den ambulanten und vorstationären Bereich intensiv evaluiert. Dies betrifft unter anderem endovaskuläre Gefäßeingriffe bei arteriellen Gefäßerkrankungen wie der peripheren

arteriellen Verschlusskrankheit. Als älteste gefäßmedizinische Fachgesellschaft Deutschlands mit einer seit 30 Jahren etablierten Facharztstruktur, die ein Drittel aller

peripheren arteriellen Gefäßeingriffe in Deutschland durchführt, nimmt die Deutsche Gesellschaft für

Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. (DGA) in diesem Positionspapier Stellung zu

Voraussetzungen, unter denen eine ambulante Durchführung von Eingriffen bei einem insgesamt sehr

kranken und multimorbiden Patientenkollektiv unter medizinischen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint.

Oberste Prämisse ist dabei die Gewährleistung der Patientensicherheit.

[...]

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin, 31.03.2023