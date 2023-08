Anforderungen an eine nachhaltige Standardisierung und Digitalisierung in der klinischen Notfall- und Akutmedizin (Springer).

Standardisierung und Digitalisierung der Dokumentation in der Medizin schreiten zunehmend voran. In dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesauschusses zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern sowie in dem Gutachten des Sachverständigenrates zur

Entwicklung im Gesundheitswesen Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung wird die Aktualität des Themas mit konkreter Nennung der Zukunftsaufgaben unterstrichen. Die Sektion

Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv-

und Notfallmedizin e. V. (DIVI) arbeitet seit Jahren an diesem Thema und hat

wiederholt über den Fortschritt des Themas in der klinischen Notfallversorgung

berichtet. Standardisierung und Digitalisierung stellen neben der Möglichkeit

für Benchmarking die Grundlage für eine standortübergreifende

Versorgungsforschung dar. Mit der Digitalisierung wird die Sekundärnutzung

primärer klinischer Daten möglich. Unnötige Redundanzen bei der Erhebung und

der Datenübermittlung in z. B. Register werden reduziert.

Quelle: Springer, 21.01.2019