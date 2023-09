Besser individualisierte Streßulkus-Prophylaxe auf Intensivstationen? (Deutsche Gesellschaft f. Neurologie).

Patienten auf Intensivstationen scheinen ein besonderes Risiko für stressbedingte Magengeschwüre zu haben. Diese können zu lebensbedrohlichen Blutungen führen. Eine neue Studie [1] untersuchte, ob die Ulkus-Prophylaxe mit Pantoprazol die Mortalität bei

neurochirurgischen/neurologischen Intensivpatienten senken kann. Wie sich zeigte, ist das nicht eindeutig der Fall, obwohl weniger Blutungen unter der Medikation auftraten. Neurologische Experten sprechen sich daher für ein individualisiertes Vorgehen aus.

Stress – so auch ausgeprägter Krankheits- und Behandlungsstress – erhöht unter

anderem die Magensäureproduktion. In der Folge können Magen-/Darmgeschwüre

(Ulzera) entstehen.Ein besonderes Risiko scheint auch bei Patienten nach

Schädel-Hirn-Traumen zu bestehen [2]. Solche Ulzera können lebensbedrohliche

Blutungen verursachen, die eine gefürchtete Komplikation auf

neurologischen/neurochirurgischen Intensivstationen (ITS) darstellen. Weitere

Risikofaktoren für Ulkusblutungen auf Intensivstationen sind Polytraumen,

Verbrennungen, künstliche Beatmung, Blutgerinnungsstörungen, Schock und Sepsis,

Kortikoidtherapie, frühere Magen-Darm-Blutungen/Geschwüre sowie Leber- und

Nierenversagen [2].

Zur Prophylaxe wird Intensiv-Patienten oft ein Säurehemmer verabreicht, um die

Magensäureproduktion zu senken und damit den pH-Wert zu erhöhen. „Viele frühere

Studien zeigten, dass die medikamentöse Anhebung des Magen-pH-Wertes das

Auftreten von Magen-Darm-Blutungen deutlich senken kann“, erklärt Prof. Dr.

med. Dr. Hagen Huttner, Universitätsklinikum Erlangen. Daher wird eine

medikamentöse Stressulkus-Prophylaxe auch in einigen Leitlinien, z.B. den

„Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis

and septic shock: 2016“ [3] empfohlen.

Insgesamt sind Ulkusblutungen auf ITS-Stationen jedoch selten (1,5% [2]), und

es besteht zunehmender Konsens, dass keinesfalls alle Intensivpatienten

routinemäßig einer solchen Prophylaxe bedürfen. Neuere Studien zeigten

außerdem, dass eine Verminderung der Magensäure andere Komplikationen fördern

kann [2], da die Magensäure ihre schützende Funktion vor bakterieller

Besiedlung des oberen Magen-Darmtraktes nicht mehr erfüllen kann. So können

pathogene Erreger, die sonst im sauren Magenmilieu abgetötet würden, unter

einer Säureblockade zu schweren Infektionen des Dickdarms führen

(Clostridien-Kolitis) oder auch zu Lungenentzündungen, wenn es zu einem

Übertritt von Magensekret ins Bronchialsystem kommt. „Nutzen und Risiken der

Ulkus-Prophylaxe mit Säureblockern werden daher kontrovers diskutiert“, so

Prof. Huttner.

Ergebnisse einer neuen prospektiven, doppelblinden, randomisierten Studie

Eine prospektive, doppelblind randomisierte Studie versuchte nun, die Datenlage

zum Thema weiter zu verbessern [1]. Die europäische Multicenterstudie (33

Zentren aus Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweiz und

Großbritannien) analysierte 3.298 Patienten, die wegen akuter Erkrankungen auf

Intensivstationen behandelt wurden und die zusätzlich mindestens einen

Risikofaktor für gastrointestinale Blutungen aufwiesen (z. B. Kreislaufschock,

künstliche Beatmung, Blutgerinnungsstörung oder blutgerinnungshemmende

Therapie, Lebererkrankung, Dialyse wegen Nierenversagen). Die Patienten

erhielten 1:1 randomisiert 40 mg/Tag Pantoprazol i.v. oder Placebo für die

Dauer des ITS-Aufenthaltes. Primäres Untersuchungsziel war die

90-Tages-Mortalität, sekundäres waren Komplikationen (als Endpunkt-Kombination:

Gastrointestinale Blutung, Lungenentzündung, Clostridien-Infektion,

Herzinfarkt).

Nach 90 Tagen waren 510 Patienten (31,1 %) der Pantoprazol-Gruppe und 499

(30,4%) der Placebogruppe verstorben. Die mediane Aufenthaltsdauer der

Patienten auf der Intensivstation betrug 6 Tage, die mediane Dauer der

Pantoprazol-Prophylaxe lag bei 4 Tagen. Während des ITS-Aufenthaltes gab es

mindestens ein klinisch schweres Ereignis (kombinierter Endpunkt) bei 21,9%

unter Pantoprazol und bei 22,6% unter Placebo. Klinisch bedeutsame

Magen-Darm-Blutungen hatten 4,2% Patienten der Placebogruppe und 2,5% der

Patienten in der Pantoprazol-Gruppe (RR: 0,58). Sonstige Nebenwirkungen,

Komplikationen bzw. schwere unerwünschte Ereignisse waren in den Gruppen

ähnlich häufig.

Therapieentscheidung nach individueller Risikoabschätzung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Studie nicht ausreichend gepowert

war, um zu zeigen, dass die Gabe von Pantoprazol das Risiko für

gastrointestinale Blutungen bei Risikopatienten senkte, und die Intervention

nicht zu einer Reduktion der Mortalität führte. Unter Pantoprazol kam es aber

auch nicht zur Zunahme des Risikos für Lungenentzündungen oder

Clostridien-Infektionen – wie zuvor berichtet und befürchtet. Prof. Huttner

kommentiert: „Aus den Studienergebnissen lassen sich keine allgemeinen

Behandlungsempfehlungen ableiten. Voraussetzung für die Therapieentscheidung

sollte immer eine individuelle Risikoabschätzung darstellen. Die

Ulkus-Prophylaxe erscheint sinnvoll, wenn mehrere der beschriebenen

Risikofaktoren zusammenkommen oder bei kritisch kranken Patienten, die über

Wochen oder gar Monate auf der Intensivstation behandelt werden müssen.“

Quelle: Deutsche Gesellschaft f. Neurologie, 20.12.2018