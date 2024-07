Big Data bei N40-Diagnose / Lernen aus Kodierungsdaten - chirurgische Behandlung des benignen Prostatasyndroms (Springer).

[... ]In der vorliegenden Arbeit wurden BPS-spezifische longitudinale Trendanalysen vorgenommen. Die Behandlungsvolumina sowohl in Projektion auf die Therapieverfahren als auch diverse Patientenkohorten konnten nach Definierung der Datensätze maschinell untersucht werden. Daraus ließen sich Informationen zu relevanten Merkmalen der chirurgischen BPS-Behandlung ablesen sowie Kalkulationen vornehmen, welche die Gesamtauswirkung dieser Prozesse spiegeln.

In Zukunft ist damit zu rechnen, dass immer umfangreichere, qualitätsmäßig

bessere digitale Datensätze zu unterschiedlichen Krankheitsbildern für

Analysevorhaben zur Verfügung stehen werden.

[...]

Quelle: Springer, 23.12.2021