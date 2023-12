Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018 - Diabetes mellitus ist eine der großen Volkskrankheiten in Deutschland: Derzeit sind mehr als 6 Mio. Menschen betroffen, etwa 95 Prozent leiden unter Diabetes mellitus Typ 2 (Deutsche Diabetes Gesellschaft, PDF, 9,7 MB).

Aktuell sind etwa 6,7 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt, darunter etwa zwei Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Etwa 95 Prozent

leiden an Diabetes Typ 2, schätzungsweise 312.000 Erwachsene und über 31.500 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren haben Typ-1-Diabetes. Schlecht oder gar unbehandelt hat Diabetes

dramatische Folgen:

Die Komplikationsrate für Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Schlaganfall ist

ca. 2- bis 3-fach erhöht. Pro Jahr werden als Folge des Diabetes etwa 40.000

Beine, Füße oder Zehen amputiert, rund 2.000 Menschen erblinden; Diabetes ist

die häufigste Ursache dafür, dass Menschen regelmäßig zur Dialyse müssen. Der

aktuelle Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2018 legt in seiner

Bestandsaufnahme Fakten hierzu vor. Der jährliche Bericht beinhaltet die

neuesten Zahlen und Entwicklungen zur Erkrankung Diabetes mellitus in

Deutschland und wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachexperten der

erstellt. Herausgeber sind die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Wie viele Menschen erkranken jedes Jahr neu an Diabetes? Welche Fortschritte

gibt es in der Therapie? Wie leben Kinder mit Diabetes? Was versteht man unter

Schwangerschaftsdiabetes? Der Gesundheitsbericht Diabetes 2018 gibt alle

wichtigen Antworten, Daten und Informationen rund um die

Stoffwechselerkrankung. Dazu gehören unter anderem „Epidemiologie des Diabetes

in Deutschland“, „Prävention des Typ-2-Diabetes in Deutschland –

Herausforderungen, Visionen und Modellprojekte“ und „Medizinische Versorgung

von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes – aktuelle Situation und

Veränderungen der letzten 22 Jahre“.

Neu im „Gesundheitsbericht Diabetes 2018“ sind außerdem die Artikel

„Diabetesschulung“, „Digitale Transformation in der Diabetologie“ und

„Fettleber und disproportionale Körperfett-verteilung: klinische Bedeutung für

den Diabetes“.

Außerdem erläutern Experten die häufigsten Begleit- und Folgeerkrankungen des

Diabetes. In Beiträgen wie „Diabetes mellitus und Herzerkrankungen“,

„Schlaganfall bei Diabetes“ und „Diabetes und Augenerkrankungen“ gehen sie

darauf ein, wie häufig diese auftreten und wie sie behandelt beziehungsweise

verhindert werden können. Auch „Diabetes und Pflege im Alter“ und „Körperliche

Aktivität in jedem Alter“ sind Themen der Veröffentlichung.

Der Bericht umfasst rund 294 Seiten und ist auf der Internetseite der Deutschen

Diabetes Gesellschaft und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe kostenfrei als

herunterladbare PDF-Datei oder gedruckt für 6,50 Euro zuzüglich Versandkosten

beim Kirchheim-Verlag erhältlich.

Quelle: Deutsche Diabetes Hilfe, 23.11.2018