Diagnosen einer Zentralen Notaufnahme als Qualitätsindikator / Diagnoses in the emergency department as a quality indicator (Springer).

Die Diagnosestellung zeitkritischer Patienten ist in einer Notaufnahme von zentraler Bedeutung. Qualitätsindikatoren, zur Diagnosequalität von Zentralen Notaufnahmen (ZNA) sind kaum verfügbar. Methodik Auf der Basis der diagnostischen Übereinstimmung (dÜ) von Aufnahme- und Krankenhausentlassdiagnose wurden die diagnostische

Sensitivität (dSe), die diagnostische Spezifität (dSp) und die diagnostische Effizienz (dEff) für 28

zeitkritische Indikatordiagnosen aller stationären ZNA Patienten eines Jahres berechnet.

[...]

Schlussfolgerung

Qualitätsindikatoren für zeitkritische Indikatordiagnosen können aus

Routinedaten erhoben werden. Durch die Verknüpfung von Kennzahlen der Prozess-

und Ergebnisqualität kann die Diagnosequalität einer ZNA objektiv dargestellt

werden.

[...]

