Die operative Therapie des benignen Prostatasyndroms in Deutschland: Eine Darstellung der Versorgungssituation auf Basis der Qualitätsberichte von 2006 bis 2019 (Springer).

Die operative Therapie des benignen Prostatatsyndroms (BPS) hat in den letzten Jahren an Diversität gewonnen. Ziel dieser Studie ist die Darstellung aktueller Therapietrends sowie der Versorgungssituation in Deutschland.

Die TURP bleibt das am häufigsten durchgeführte Operationsverfahren. Während,

insbesondere in Zentren, die Lasertherapien zunehmen, geht die chirurgische

Adenomektomie zurück.

Quelle: Springer, 16.02.2022