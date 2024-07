Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im G-DRG Fallpauschalensystem - Rückblick und Analyse (Thieme Connect).

[...] Zielsetzung der Studie ist die Analyse der Anträge in Bezug auf

Art der Innovationen und beteiligter medizinischer Fachdisziplinen, Erfolgsrate von NUB-Anfragen sowie Transfer in das G-DRG System.

[...]

Ein Transfer aus dem NUB-Verfahren in das G-DRG System findet selten statt und ist

wahrscheinlicher für Pharmazeutika als für andere innovativen Methoden.

[...]