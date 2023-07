Empirische Evidenz zu den Wirkungen der Einführung des G-DRG-Systems (Springer).

Das deutsche Fallpauschalensystem wurde 2000 beschlossen und ist seit 2004 das verpflichtende Vergütungssystem für alle Akutkrankenhäuser. Seit dem Ende der Budgetneutralität 2005 setzt es Anreize an die Leistungserbringung. Es sollte die Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Effizienz des deutschen Krankenhaussystems verbessern und gleichzeitig zu einer Reduktion der

Verweildauer und einem Abbau der Bettenkapazitäten führen. In den Folgejahren

sank die durchschnittliche Verweildauer, aber weniger stark als zuvor.

Zeitgleich verzeichnete Deutschland eine Zunahme der Fallzahlen und der

Krankenhausausgaben. Derzeit sind die Auswirkungen der Fallpauschaleneinführung

auf die Leistungserbringung wenig bekannt. Forschungsergebnisse konnten zeigen,

dass Veränderungen auf der Nachfrageseite eine geringe Rolle spielten.

Stattdessen kommt den Veränderungen in der Angebotsstruktur als Reaktion auf

Preisänderungen eine größere Rolle zu, wenngleich dieser Effekt je nach

Diagnosegruppe unterschiedlich ist. Studien fanden zudem Hinweise auf Upcoding

von Patienten. Der Effekt des Fallpauschalensystems auf die

Krankenhauseffizienz und Qualität der Leistungserbringung ist hingegen kaum

bekannt. [...]

Quelle: Springer, 10.02.2020