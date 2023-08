Entwicklung der operativen Uroonkologie in Deutschland - vergleichende Analysen aus populationsbasierten Daten (Springer).

Obwohl urologische maligne Erkrankungen mit etwa 100.000 Neuerkrankungen pro Jahr eine relevante gesundheitsökonomische Aufgabe darstellen, existieren kaum Erkenntnisse über die Struktur und Entwicklung der entsprechenden tumorchirurgischen Eingriffe an den mehr als 400 urologisch-chirurgisch tätigen

Kliniken in Deutschland. Somit erfassten wir mittels Datenbankabfrage der

DRG-Datenbank („diagnosis related groups“) des statistischen Bundesamtes

sämtliche Fälle von 5 großen tumorchirurgischen Eingriffen in Deutschland

(Prostatektomie, Zystektomie, Nierentumoroperation, retroperitoneale

Lymphadenektomie, penischirurgische Eingriffe) von 2006 bis 2013 (bzw. 2016)

und untersuchten die Einflüsse von technischen Neuerungen sowie

Leitlinienänderungen auf die Entwicklungen der Fallzahlen. Zudem analysierten

wir die Zusammenhänge zwischen jährlicher Fallzahl und perioperativem Ergebnis.

Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Korrelation zwischen Fallzahlvolumen (und

damit Expertise) einer Klinik und einem verbesserten perioperativen Ergebnis.

Dennoch existiert kaum Tendenz zur Zentralisierung bei diesen uroonkologischen

Eingriffen. Die Fallzahlentwicklungen scheinen vielmehr vom Werbeeffekt durch

technische Innovationen oder auch vom regionalen Bezug der Patienten zu einer

bestimmten Klinik abhängig zu sein. Zentral gesteuerte Versuche mittels

Einführung von Mindestfallzahlen oder der freiwilligen Zertifizierung von

Zentren hatten in der Vergangenheit nur geringen Einfluss auf die

Fallzahlverteilungen.

Quelle: Springer, 06.09.2021