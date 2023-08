Ergebnisse der 14. Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zur Struktur der Neurologischen Kliniken mit Akutversorgungsauftrag in Deutschland (Springer).

Die Kommission 1.4 Anhaltszahlen und Qualitätssicherung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie führt alle 2 Jahre eine Umfrage unter den an der Akutversorgung neurologischer Patienten teilnehmenden neurologischen Kliniken

in Deutschland durch. Anhaltszahlen zur akutneurologischen Versorgung in

Deutschland, der Infrastruktur der Krankenhäuser und der neurologischen

Fachabteilungen aus dem Jahr 2019 wurden 2020 erfragt und mit den Ergebnissen

der Vorumfragen verglichen.

[...]

Quelle: Springer, 19.07.2021