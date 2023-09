Erlöseinbussen nach Einführung des G-DRG Systems durch schlechte Kodierqualität? Qualifikation der Kodierer an 177 deutschen Kinderkliniken / Reduced Revenues after Introduction of the G-DRG System due to Poor Coding Quality? Qualification of Coding Staff at 177 German Children's Hospitals (Thieme-Connect).

Hintergrund Die Pädiatrie wird häufig als Verlierer des G-DRG-Systems angesehen, da sich seit Einführung des G-DRG-Systems im Jahr 2004 die wirtschaftliche Situation zahlreicher Kinderkliniken verschlechtert hat. Dies wird oft auf eine nicht kostendeckende Gewichtung der Fallpauschalen zurückgeführt. Bisher ist unbekannt, ob Erlöse durch mangelhafte Qualifikation

der Kodierer verloren gehen.

[...]

An 47% der Kliniken hatten die Kodierer für diese

Tätigkeit keine spezifische berufliche Qualifikation und an 32% der Kliniken

besuchten die Kodierer keine spezifischen Fortbildungsveranstaltungen.

[...]

Diskussion An zahlreichen deutschen Kinderkliniken werden die medizinischen

Leistungen von Mitarbeitern kodiert, die dafür ungenügend qualifiziert sind.

Dies ist mit einem Risiko von fehlerhaften und unvollständigen Kodierungen

verbunden und kann die wirtschaftliche Situation von Kinderkliniken gefährden.

Die Zufriedenheit der ärztlichen Leiter und Leiterinnen mit den etablierten

Kodierstrukturen deutet darauf hin, dass das ökonomische Potenzial von

Verbesserungen der Kodierqualität wenig bekannt ist.

Schlussfolgerung Durch Einstellung von hauptamtlichen, qualifizierten Kodierern

kann die wirtschaftliche Situation an vielen deutschen Kinderkliniken

verbessert werden.



