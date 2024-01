Erstes Lehrbuch für Intensivbehandlung von beatmeten Covid-19-Patienten (Pressemitteilung).

Unimedizin Rostock ermöglicht Schnelleinstieg / Manual soll Personalmangel vorbeugen In der Corona-Krise müssen im Ernstfall nicht nur ausreichend Beatmungsgeräte und Intensivbetten verfügbar sein – sondern auch genügend Personal, das diese betreuen kann. Ein internationales Expertenteam unter Leitung aus der

Universitätsmedizin Rostock hat daher ein Lehrbuch erarbeitet, das fachfremden

Ärzten und Pflegekräften den Schnelleinstieg in die intensivmedizinische

Beatmung ermöglicht.

„Um schwer an Covid-19 erkrankte Patienten optimal behandeln zu können, bedarf

es umfangreicher Erfahrung in der Intensivmedizin, insbesondere in der

Beatmungstherapie“, sagt Prof. Dr. Daniel Reuter, Leiter der Klinik und

Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Rostocker Unimedizin,

der an dem Manual mitgewirkt hat. „Personal, das über derartige Berufserfahrung

verfügt, ist sehr rar gesät. Daher brauchen wir im Notfall, wenn die Zahl der

an Covid-19 Erkrankten sprunghaft steigt, eventuell Unterstützung von

ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern aus anderen Fachbereichen, die nur

geringe oder keine intensivmedizinische Erfahrung besitzen.“ Daher werden

derzeit auch an der Unimedizin zahlreiche Mitarbeiter aus anderen medizinischen

Bereichen in der Intensivmedizin eingearbeitet. Zur Unterstützung haben die

Autoren in kurzer Zeit ein kompaktes, strikt praxisorientiertes Manual zur

differenzierten Beatmungstherapie erstellt. Auf 140 Seiten erhalten die Leser

einen Einblick in die Behandlung und Beatmung von Covid-19-Patienten und lernen

Lösungsansätze für die Intensivbehandlung in schwierigen Zeiten kennen.

Das Buch erscheint zunächst auf Deutsch und Englisch. An der Rostocker

Unimedizin werden dem Personal 300 Exemplare kostenfrei zur Verfügung

gestellt.

Quelle: Pressemitteilung, 30.04.2020