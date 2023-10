ESC-Leitlinie 2020: Neues zum Akuten Koronarsyndrom ohne persistierende ST-Strecken-Hebungen (NSTEMI) und Minoca (Springer).

Die im August 2020 publizierten ECS (European Society of Cardiology)-Leitlinien zur Behandlung des akuten Koronarsyndroms ohne persistierende ST-Strecken-Hebungen (NSTE-ACS) ersetzt die zuletzt 2015 veröffentlichten Leitlinien zu diesem Thema. Diese aktualisierte Leitlinie bringt einige bedeutsame

Änderungen für die klinische Praxis. Diese betreffen v. a. Diagnostik, Risikostratifizierung, antithrombotische Therapie, invasive oder nichtinvasive Koronardiagnostik sowie Langzeittherapie. Neue Abschnitte

befassen sich mit der spontanen Koronararteriendissektion (SCAD), dem

Myokardinfarkt mit nichtobstruktiven Koronararterien (MINOCA) sowie mit neu

eingeführten Qualitätsindikatoren in der Therapie. Eine Betonung erfährt die

Verwendung hochsensitiver kardialer Troponinassays (hs-cTn) in Verbindung mit

Diagnosealgorithmen, wodurch eine zügige Triageentscheidung („rule-out“ =

sicher kein NSTEMI oder „rule-in“ = NSTEMI wahrscheinlich) in der Notaufnahme

oder Chest Pain Unit möglich ist.

[...]

Die frühere intermediäre Risikogruppe wurde gestrichen. Stattdessen

wird nun betont, dass diese Patienten wie die mit einem niedrigen Risiko oder

mit einem chronischen Koronarsyndrom behandelt werden sollten.

[...]

Quelle: Springer, 24.11.2020