Fachärztliche Selektivverträge - ein Erfolgsmodell in der ambulanten Kardiologie / Intensified collaborative care: a model of successful acting in ambulatory cardiology (Springer).

In der kardiologischen Versorgung ambulanter Patienten haben sich neben der üblichen Abbildung im Kollektivsystem, das heißt im System der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), auch Selektivverträge etabliert. Beispielhaft ist hier der KardioExpert-Vertrag zwischen dem Berufsverband Niedergelassener

Kardiologen (BNK) und der Barmer Ersatzkasse und der Ford BKK. Dieser Zusatzvertrag erweitert die reguläre ambulante Betreuung von Patienten mit einer

Herzinsuffizienz. Bundesweit sind inzwischen über 20.000 Patienten

eingeschlossen.

[...]

Insgesamt zeigen diese Verträge aus der Kardiologie modellhaft, dass eine bessere Versorgung kostengünstiger und mit einer

Win-win-Situation für alle Seiten umsetzbar ist. Eine flächendeckende

Ausbreitung, insbesondere der Vollversorgungsverträge, scheiterte bislang noch

am Mut der Kostenträger.

[...]

Quelle: Springer, 09.08.2022