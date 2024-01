Implementierung neuer Technologien unter ökonomischen Gesichtspunkten im DRG-System (Springer).

Die Implementierung technologischer Innovationen in der Chirurgie wie roboterassistierte Eingriffe, neuartige Implantate, Navigation oder moderne Visualisierungstechniken stellen für Klinken eine ökonomische Herausforderung dar, da sie selten per se kostendeckend sind. Im deutschen DRG (diagnosis related groups)-System sind die Kosten zahlreicher neuartiger Technologien und Innovation in der Chirurgie kurzfristig und auch oft mittel- und langfristig

nicht oder nicht ausreichend gedeckt. Dieser Übersichtsartikel beschreibt die

ökonomischen Aspekte chirurgischer Innovationen und zeigt mögliche Wege für

Kliniken auf, die Kosten zu decken.

[...]

Quelle: Springer, 08.05.2020