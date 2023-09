Ist eine eigenständige Geburtshilfe in einem Haus der Grund- und Regelversorgung sinnvoll und führt sie zu messbaren Veränderungen in der Versorgung? (Thieme Connect).

[...] Ergebnisse Die Geburtenzahl ist im Untersuchungszeitraum um 46,4% (von 803

Geburten auf 1176 Geburten) angestiegen. Die Gesamtsectiorate sank um 8,9 von

34,9% auf 26% (p<0,01). Die vaginal operativen Geburten stiegen um 5,2%

(p<0,01). Die Verlegungsrate von Neonaten sank von 5,6 auf 3,1% (p<0,01). Die

Interventionen Einleitung (10,1 auf 9,4%; p=0,632) und Episiotomierate (13,4

auf 1,1%; p<0,01) sind gesunken. Die Rate der peripartalen schweren Azidosen

ist von keinem Fall in 2013 auf 2 Fälle in 2016 angestiegen (p<0,05). Bei der

Anzahl an Erst-Sectiones und der Rate an Re-Sectio zeigt sich ein

nicht-signifikanter fallender Trend.[...]

