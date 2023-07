Kosteneffizienz der Behandlung von Aszites bei Leberzirrhose im Rahmen des G-DRG-Systems / Cost-efficiency of ascites treatment in the G-DRG system (Thieme Connect).

In Deutschland sind rund 1 Mio. Menschen von einer Leberzirrhose betroffen. Eine häufige Komplikation stellt dabei das Auftreten von Aszites dar.

[...]

Das Ziel dieser Arbeit war daher eine Aufarbeitung der Kosten- und Erlösstrukturen der Aszitesbehandlung in einem universitären Zentrum mit hepatologischem Schwerpunkt.

[...]

Es zeigten sich Unterdeckungen in allen untersuchten Bereichen entlang des Behandlungspfades, sodass gegenwärtig die Versorgung des Aszites bei Zirrhose nicht kostendeckend im deutschen DRG-System abgebildet ist.

Dies ist insbesondere auf eine höhere Fallschwere der universitär behandelten Patienten zurückzuführen.

[...]

