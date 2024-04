Kostenübernahme bariatrischer Operationen ohne Antragstellung - Erfahrungen in einem deutschen Adipositaszentrum / Healthcare cost reimbursement without application-Experiences of a German bariatric service (Springer).

Nur ein kleiner Teil der Patienten mit morbider Adipositas hat in Deutschland Zugang zur derzeit effektivsten Therapie, der bariatrischen Operation. Ein wesentlicher Grund ist die restriktive Haltung der Krankenkassen hinsichtlich der Kostenübernahme.

[...]

Diskussion

Trotz der relativ hohen Rate primärer Kostenübernahmen zeigt sich auch in

dieser Analyse die restriktive Haltung der Krankenkassen bezüglich der

bariatrischen Operation mit entsprechendem ökonomischem Druck auf die

Leistungserbringer. Die konsequente Umsetzung des antragsfreien Operierens

erscheint notwendig, um den politischen Druck auf die Krankenversicherungen und

Sozialgerichte zu erhöhen.

Quelle: Springer, 29.07.2022