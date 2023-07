Leistungs- und Kostenkalkulation für eine universitäre, augenheilkundliche Hochschulambulanz (Springer).

Allgemein gelten Hochschulambulanzen in Universitätskliniken als defizitär. In der vorliegenden Publikation wird der Ansatz unternommen, im Sinne einer Kostenträgerrechnung Umsatz und Kosten der Hochschulambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zu evaluieren sowie eine Aufstellung der

Arbeitsleistung zu unternehmen.

[...]

Schlussfolgerungen

In einer reinen Kosten‑/Umsatz-Rechnung ergibt sich an der MHH ein leicht

defizitäres Ergebnis der Hochschulambulanz. Somit erscheinen die Kosten einer

universitären, augenheilkundlichen Hochschulambulanz in Niedersachsen durch die

direkten ambulanten Einnahmen nicht ausreichend gedeckt zu sein. Eine

Beibehaltung von quartalsweisen Fallpauschalen für alle Fälle der Ambulanz

würde in unserem Setting eine Honorierung von ca. 214 € notwendig machen, um

die Kosten zu decken. [...]

Quelle: Springer, 20.11.2021