MDK-Reform und Krankenhausabrechnung - Auswirkungen auf die Praxis (Buchhandel).

Mit dem Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) waren vor allem auf Krankenhausseite hochgespannte Erwartungen verbunden: Die bisherigen Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen sollten einfacher und gerechter werden und die Häufigkeit sollte deutlich eingeschränkt werden, um nur die wichtigsten Ziele zu benennen.

Doch Änderungen im Gesetzgebungsverfahren - kurz vor der endgültigen

Verabschiedung im Deutschen Bundestag - haben viele dieser Hoffnungen

zunichtegemacht. Auch nach der Reform gibt es für sehr viele Krankenhausfälle

nicht genau eine korrekte Abrechnung. Stattdessen gibt es wie bisher einen

erheblichen Graubereich zwischen korrekter Abrechnung und Falschabrechnung, der

durch die Reform gerade nicht beseitigt worden ist.

Ein konkretes - und gleichzeitig zentrales - Beispiel: Trotz Strukturprüfungen

und gedeckelter Prüfquote muss davon ausgegangen werden, dass vor allem der

Streit um die primäre Fehlbelegung nicht nur nicht aufhört, sondern wegen der

finanziellen Folgen einer erfolgreichen Prüfung für Krankenhaus und

Krankenkasse wahrscheinlich noch intensiver wird.

Umso wichtiger wird es für alle Beteiligten, möglichst viel Klarheit darüber zu

gewinnen, wie in Zukunft geprüft werden wird, was die zentralen

Steuerungsgrößen sind, um ein Übermaß an Prüfungen zu vermeiden, und worauf bei

all den damit zusammenhängenden Fragen intensiv geachtet werden muss.

Genau hierzu gibt das Buch wertvolle Hinweise und Handreichungen. Die Autoren

stellen präzise dar, was sich genau geändert hat, aber vor allem auch, welche

Auswirkungen diese Änderungen in der Praxis haben und wie die Betroffenen damit

am besten umgehen können, um die positiven Aspekte der Reform möglichst gut zu

nutzen, die eher negativen denkbaren Folgen jedoch zu vermeiden. Hinzu kommen

die erheblichen Veränderungen im konkreten Ablauf von Abrechnungsprüfungen, die

in Zukunft von den Beteiligten zu beachten sind; Stichworte hierzu sind zum

Beispiel "Falldialog" und "Präklusion". Einen zentralen Stellenwert werden in

Zukunft die Strukturprüfungen haben auch hierzu beinhaltet das Buch

entsprechende Erläuterungen und Empfehlungen.

Ergänzend enthält das Werk ein Glossar mit Erläuterung aller zentralen Begriffe

zur MDK-Reform - eine Hilfestellung, um sich einen schnellen Überblick über die

Bedeutung der neuen bzw. geänderten Begrifflichkeiten der MDK-Reform zu

verschaffen.

Quelle: Buchhandel, 10.02.2020