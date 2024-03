Mindestmengen aus der Sicht des universitären Versorgers / Minimum case volumes from the perspective of university providers (Springer).

Der Zusammenhang zwischen Durchführungshäufigkeit und Behandlungsqualität ist für bestimmte operative Eingriffe (z. B. Ösophagus- und Pankreasresektionen) wissenschaftlich ausreichend nachgewiesen. Internationale Erfahrungen zeigen, dass eine Zentralisierung der

Patientenversorgung in diesen Bereichen zu einer Verbesserung der Ergebnisqualität führt. Mindestmengen können – sofern richtig

durchgesetzt – Zentralisierungseffekte im Krankenhausmarkt induzieren.

[...]

Darüber hinaus muss die Sonderrolle der Universitätsmedizin

im Gesundheitswesen auch eine besondere Beachtung in der Mindestmengenregelung

finden, um den Stellenwert der Universitätskliniken in Wissenschaft, Lehre und

Krankenversorgung nicht durch eine Mindestmengen-induzierte Selbstregulation

des Krankenhausmarktes zu gefährden.

Quelle: Springer, 07.03.2022