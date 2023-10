Objektive Verlegungskriterien und proaktives Verlegungsmanagement zur Steuerung von intensivmedizinischen Kapazitäten (A & I).

Zusammenfassung Trotz hoher Intensivbettenanzahlen im europäischen Vergleich sind intensivmedizinische Versorgungsengpässe in Deutschland dennoch häufig. Dies liegt an einem kaum etablierten bereichsübergreifenden Verlegungsmanagement mit fehlenden objektiven Verlegungskriterien, Personalmangel und Bettensperrungen. Lange Verweildauern und erhöhte

Rückverlegungsraten auf die Intensivstation weisen zudem auf eine ineffiziente Ressourcennutzung in deutschen Krankenhäusern hin.

[...]

Die Nutzung einer Entscheidungsunterstützung im Verlegungsprozess mittels

selbstlernender Systeme auf der Datenbasis von

Patientendaten-Managementsystemen ist zukunftswei­send, muss aber noch in

breiterer An­wen­dung in der klinischen Praxis validiert werden.

Quelle: A & I, 14.12.2020