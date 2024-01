Outcome von Patienten in der geriatrischen Rehabilitation mit und ohne alterstraumatologische Akutbehandlung (Springer).

Trotz der zunehmend positiven Evidenz bezüglich der Mortalität für die unfallchirurgisch-geriatrische Zusammenarbeit im Rahmen eines Zentrums für Alterstraumatologie (ZAT) sind Auswirkungen auf den Verlauf nach der akutstationären Krankenhausbehandlung noch unzureichend untersucht. Methode Über 75-jährige Patienten, die einer

Rehabilitation im Anschluss an die akutstationäre Behandlung bedurften, wurden

vor (retrospektiv, n = 90) und nach (prospektiv, n = 99) Einführung eines

zertifizierten ZAT untersucht. Hier interessierten v. a. die Entlassungshäufigkeit

in eine indikationsspezifische und geriatrische Rehabilitation, die motorische

Funktion (u. a. Five Chair Rising Test, Short Physical Performance Battery [SPPB]) und die

Alltagskompetenz (Barthel-Index [BI]).

[...]

Schlussfolgerung

Durch ein ZAT gelingt es, mehr Patienten in die kostengünstigere AHB zu

entlassen. Durch die intensivere therapeutische Behandlung im ZAT erhalten

schwerer betroffene Patienten die Chance auf eine weitere Funktionsverbesserung

durch eine geriatrische Rehabilitation.

[...]

