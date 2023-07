Paradigmenwechsel in der Krankenhausplanung - hin zu Leistungs-, Bedarfs- und Qualitätsorientierung für einen hüheren Patientennutzen (Springer).

Die Ziele der Krankenhausplanung sind in Deutschland klar definiert. So soll die Krankenhausplanung eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung durch wirtschaftlich leistungsfähige Krankenhäuser sicherzustellen. Der derzeit in allen Bundesländern in Deutschland angewendete traditionelle Planungsansatz wird diesen Zielen nicht mehr gerecht. Dieser

Planungsansatz stützt sich auf Fachgebiete zur Leistungsabgrenzung, auf eine

undifferenzierte Anwendung der Hill-Burton-Formel zur Bedarfsabschätzung und

nur selektiv auf Qualitätsvorgaben zur Zuteilung von Versorgungsaufträgen.[...]

Quelle: Springer, 10.02.2020