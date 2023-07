Qualitätssicherung in der stationären ärztlichen Versorgung in Berlin: Eine Bestandsaufnahme der bisher durchgeführten Maßnahmen (Verlag Peter Lang).

Die Arbeit untersucht den aktuellen Stand der Qualitätssicherung an ausgewählten Berliner Krankenhäusern. Die Bestandsaufnahme beruht auf der Erhebung qualitativer problemzentrierter Interviews mit Vertretern aus Krankenhäusern und allen Bereichen der Gesundheitsversorgung in Berlin.

Ausgangspunkt der Untersuchung sind die Begriffe Qualität, Qualitätssicherung

und Qualitätsmanagement. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Erörterung der

rechtlichen Grundlagen für die Qualitätssicherung im Rahmen des

Sozialgesetzbuches V und der Bundespflegesatzverordnung.

[...]

Quelle: Verlag Peter Lang, 23.08.2022