S2k-Leitlinie für Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose (DGN, PDF, 4,6 MB).

Heute wurde die aktualisierte und erweiterte S2k-Leitlinie der DGN zur Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose (MS) publiziert. Neu sind unter anderem konkrete Angaben, ob, wann und welche der verlaufsmodifizierenden Immuntherapien indiziert sind. So werden

zunehmend neue Substanzen der letzten Jahre Eingang in die tägliche Praxis finden, wodurch die individuell angepasste Behandlung der MS-Patienten weiter verbessert werden kann. Adressaten sind alle

mitbetreuenden Versorgungsbereiche. Erstmals haben an der konsensbasierten

Leitlinie auch zwei betroffene Patientenvertreterinnen mitgearbeitet.

Herausgeber ist die Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für

Neurologie.

Jährlich erhalten mehr als 10.000 Menschen in Deutschland die Erstdiagnose

Multiple Sklerose (MS). Insgesamt gibt es derzeit in Deutschland über 250.000

Betroffene. Die MS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen

Nervensystems (ZNS), die meistens zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr beginnt,

zu Beginn in Schüben verläuft und im Verlauf von Jahren zu bleibenden

neurologischen Einschränkungen führen kann.

Durch die intensive MS-Forschung in den letzten Jahren gibt es neue

Erkenntnisse zur Diagnostik und zahlreiche neue Therapieoptionen, so dass eine

Aktualisierung der Leitlinie von 2012 erforderlich wurde. Herausgeber dieser

vollständig überarbeiteten, erweiterten Leitlinie ist die Deutsche Gesellschaft

für Neurologie (DGN) e. V. Beteiligte Fachgesellschaften und Organisationen

sind die Schweizerische Neurologische Gesellschaft (SNG-SSN), Österreichische

Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), Berufsverband Deutscher Neurologen (BDN) e.

V., Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) e. V., Deutsche Fachgesellschaft

für Aktivierend-therapeutische Pflege (DGATP) e. V., Deutsche Gesellschaft für

Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) e. V., Deutsche Multiple Sklerose

Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e. V., Deutscher Verband für Physiotherapie

(ZVK) e. V., Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP) e. V. , NeurologyFirst, eine

unabhängige Initiative von Neurologen, und die Neuromyelitis optica

Studiengruppe (NEMOS). Erstmals haben an der konsensbasierten S2k-Leitlinie

auch Betroffene bzw. Patientenvertreter mitgearbeitet, um deren Perspektiven

besser zu berücksichtigen. Leitlinienkoordinator und federführender Autor war

Prof. Dr. Bernhard Hemmer von der Universitätsklinik der TU München.

Was ist neu?

Die MS-Diagnostik wurde durch die Revision der McDonald-Diagnosekriterien 2017

vereinfacht (Liquoruntersuchung sowie MRT-Untersuchung mit definierten

Sequenzen; erweiterte Labordiagnostik nur bei entsprechendem klinischem

Verdacht). Neu wurden der MS verwandte Erkrankungen wie die

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) und die MOG-IgG-assoziierten

Erkrankungen als eigenständige Krankheitsentitäten aufgenommen.

Die verlaufsmodifizierenden MS-Medikamente (DMT/„disease modifying therapies“)

wurden in drei Wirksamkeitskategorien eingeteilt – anstelle des bisherigen

Behandlungs-Stufenschemas. Die Eingruppierung erfolgte anhand der

Schubratenreduktion aus den Zulassungsstudien. Zur Wirksamkeitskategorie 1

gehören Betainterferone, Dimethylfumarat, Glatirameroide und Teriflunomid, zur

Kategorie 2 Cladribin, Fingolimod sowie Ozanimod und zur Kategorie 3

Alemtuzumab, CD20-Antikörper (Ocrelizumab, off label Rituximab) und

Natalizumab. Mit zunehmender Wirksamkeit nehmen allerdings auch die seltenen

unerwünschten schweren Arzneimittelwirkungen zu.

Die immuntherapeutische Behandlung wird der Erkrankungsaktivität zugeordnet.

Auch werden definierte Einstiegs-, Wechsel- und auch Ausstiegsszenarien

vorgestellt, und es wird auf spezielle Situationen eingegangen (z. B.

Schwangerschaft und Stillzeit sowie MS bei Älteren und Kindern/Jugendlichen).

Die Medikamenten-Neuzulassungen werden explizit benannt. Dazu gehören drei

sogenannte Sphingosin-1-Phosphat-(S1P-)Rezeptormodulatoren: Fingolimod (auf dem

Markt seit 12/2018) ist jetzt auch für Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren

mit hochaktiver, schubförmige MS zugelassen. Bei aktiver, sekundär

progredienter MS (SPMS; Nachweis durch Schübe und MRT) steht nun Siponimod

(seit 1/2020) zur Verfügung und schließlich Ozanimod (seit 5/2020) zur

Behandlung bei aktiver schubförmig-remittierender MS (RRMS).

Ocrelizumab, ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen CD20 (ein Antigen

der B-Lymphozyten) ist als erste Therapie der frühen PPMS (primär progrediente

MS) zugelassen (2/2018). Für schubförmige Erkrankungen des

Neuromyelitis-optica-Spektrums (NMOSD) mit positiven AQP4-Antikörpern wird der

humanisierte monoklonale Antikörper Eculizumab empfohlen (verfügbar seit

8/2019).

„Durch die innovativen Medikamente können die Schubfrequenz und die messbare

Krankheitsaktivität erfolgreich gesenkt werden“, erläutert Prof. Dr. Bernhard

Hemmer, München, federführender Autor und Leitlinienkoordinator. „Die heute

verfügbaren Optionen erlauben eine individuelle, nach Verlauf,

Krankheitsaktivität und persönlichem Risikoprofil adaptierte Therapie. Die

neuen Leitlinien haben dabei beratenden Charakter – natürlich ohne der

ärztlichen Therapiefreiheit zu enge Grenzen zu setzen.“

„Diese neuen, handlungsorientierten Empfehlungen waren dringend notwendig, um

die optimale Versorgung der MS-Patienten nach aktuellem Wissensstand zu

gewährleisten“, kommentieren Prof. Steinmetz, Frankfurt, und Prof. Kastrup,

Essen, die Vorsitzenden der Kommission Leitlinien der DGN. „Durch die schnelle

Entwicklung der neurologischen Forschung und Implementierung der

Studienergebnisse in die tägliche Routine kann ein Verlust an Lebensqualität

der Betroffenen zunehmend besser aufgehalten oder sogar verhindert werden.“

Literatur

[1] Hemmer B et al. Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose,

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten

Erkrankungen, S2k-Leitlinie, 2021, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie

(Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online:

www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 10.05.2021)



https://dgn.org/leitlinien/ll-030-050-diagnose-und-therapie-der-multiplen-sklerose-neuromyelitis-optica-spektrum-erkrankungen-und-mog-igg-assoziierten-erkrankungen/

Quelle: DGN, 10.05.2021