S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Peniskarzinoms (Leitlinienprogramm Onkologie, PDF, 2 MB).

Unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. wurde im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie die erste S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Peniskarzinoms erstellt. Ziel der Leitlinie ist es, die Versorgung von Betroffenen in frühen und späteren Erkrankungsstadien zu

optimieren und somit eine verbesserte Lebensqualität zu erreichen. Zudem wurden

in die Behandlungsempfehlungen auch psychoonkologische Maßnahmen integriert.

Auf Grundlage von systematischen Evidenzsynthesen wurde somit erstmalig ein

Behandlungsstandard für diese seltene Tumorerkrankung geschaffen.

Die Erkrankung beeinflusst die Lebensqualität und Sexualität der Betroffenen.

Bereits mit Diagnosestellung sollen die Behandler die Patienten deshalb

angemessen aufklären: „Dazu gehört, die Patienten über fertilitätserhaltende

Maßnahmen, aber auch über soziale, finanzielle und psychoonkologische

Unterstützung zu informieren“, sagt Leitlinienkoordinator Prof. Dr. Oliver

Hakenberg von der Universitätsmedizin Rostock. Darüber hinaus sollen alle

Patienten ein Screening auf psychosoziale Belastungen erhalten.

Neben der Patientenaufklärung und psychoonkologischen Aspekten gibt die

Leitlinie zudem Behandlungsempfehlungen zu verschiedenen Erkrankungsstadien:

„Ist die Erkrankung noch nicht weit fortgeschritten, stehen die lokale

Tumorkontrolle und der Organerhalt im Vordergrund“, sagt Hakenberg. Für die

Behandlung des Primärtumors stehen verschiedene Therapien zu Verfügung, etwa

eine Operation, Laserablation, Strahlentherapie und eine medikamentöse

Therapie. Selbst in einem frühen Erkrankungsstadium können sich in den

Leistenlymphknoten Mikrometastasen ansiedeln. Aufgrund der schlechten Prognose

bei einem Lymphknotenrezidiv sollten deshalb alle Lymphknotenmetastasen

entfernt werden. Das metastasierte Peniskarzinom stellt aufgrund der schlechten

Prognose und der begrenzten Studiendaten eine besondere Herausforderung dar.

„Bei einer fortgeschrittenen Erkrankung und auch im Falle einer multimodalen

Therapie sollte in jedem Fall ein interdisziplinäres Tumorboard zur

Therapieentscheidung herangezogen werden“, so Hakenberg.

Das Peniskarzinom gehört zu den seltenen Tumorerkrankungen. Laut dem Robert

Koch-Institut sind in Deutschland im Jahr 2014 insgesamt 950 Männern neu daran

erkrankt. Im gleichen Jahr verstarben 197 Betroffene an einem Peniskarzinom. Zu

den Risikofaktoren zählen unter anderem HPV-Infektionen, Vorhautverengungen,

eine lange Vorhaut sowie eine mangelhafte Genitalhygiene.

An der Erstellung der evidenz- und konsensbasierten S3-Leitlinie Diagnostik,

Therapie und Nachsorge des Peniskarzinoms waren insgesamt 22 Fachgesellschaften

und Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Die

Leitlinie ist auf dieser Webseite kostenfrei abrufbar:

https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/peniskarzinom/

Zudem sind die Inhalte in der kostenfreien Leitlinien-App integriert.

Android-Smartphone- und iPhone-Nutzer können die Leitlinien-App hier

herunterladen: www.leitlinienprogramm-onkologie.de/app/

Auch eine Patientenleitlinie mit laienverständlichen Inhalten zum Thema wird

aktuell federführend von der DGU erstellt.

Das Leitlinienprogramm Onkologie (OL)

Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen für

Leistungserbringer und Patient*innen zur angemessenen Vorgehensweise bei

speziellen Gesundheitsproblemen. Sie stellen ein wesentliches Instrument zur

Förderung von Qualität und Transparenz medizinischer Versorgung dar. Die

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften

(AWMF), die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. und die Deutsche Krebshilfe haben

sich mit dem im Februar 2008 gestarteten Leitlinienprogramm Onkologie das Ziel

gesetzt, gemeinsam die Entwicklung und Fortschreibung sowie den Einsatz

wissenschaftlich begründeter und praktikabler Leitlinien in der Onkologie zu

fördern und zu unterstützen. Mittlerweile umfasst das Leitlinienprogramm 28

S3-Leitlinien, die zu einem großen Teil auch als laienverständliche

Patientenleitlinien vorliegen. Mehr unter: www.leitlinienprogramm-onkologie.de

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU)

Mit rund 7.000 Mitgliedern ist die Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V.

(DGU) die größte Vertretung deutscher Fachärztinnen und Fachärzte für Urologie.

Als medizinische Fachgesellschaft fördert die DGU Wissenschaft, Forschung,

Innovation, Fort- und Weiterbildung in der Urologie. Damit schafft sie die

Voraussetzungen für eine flächendeckende hochqualifizierte Versorgung

urologischer Patientinnen und Patienten in Deutschland. Das eigene

Wissenstransferzentrum UroEvidence ermöglicht die systematische

Evidenzaufarbeitung und organisatorische Unterstützung für Leitliniengruppen

innerhalb der Urologie.

Mehr unter:www.dgu.de

