S3-Leitlinie Pankreatitis (DGVS, PDF, 3,3 MB).

Die häufigsten Ursachen für eine akute Pankreatitis, die Entzündung der Bauchspeicheldrüse, sind Gallensteine und ein übermäßiger Alkoholkonsum. Obwohl es sich um eine gutartige Erkrankung handelt, die in der Regel binnen weniger Wochen überstanden ist, sterben bei einem schweren Verlauf bis zu 15

Prozent der Betroffenen an einem Organversagen. Eine neue Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs-und

Stoffwechselkrankheiten (DGVS) e. V. in Zusammenarbeit mit weiteren Fachgesellschaften hat nun

den sich in den letzten Jahren rasant entwickelnden Wissensstand über die Pankreatitis in ihren

verschiedenen Formen zusammengefasst und soll Medizinerinnen und Medizinern, Betroffenen

und Angehörigen sowie Leistungserbringern und Versicherungen aktuelle Diagnose-und

Therapieempfehlungen an die Hand geben.

Hauptsymptome der akuten Pankreatitis sind plötzlich einsetzende, außerordentlich starke

Oberbauchschmerzen. „Entscheidend für den Behandlungserfolg ist es, die Erkrankung früh zu

erkennen und den Schweregrad richtig einzuschätzen, um so zügig die passende Therapie

einzuleiten“, sagt Professor Dr. med. Markus M. Lerch, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender

des LMU Klinikums München, der gemeinsam mit Prof. Dr. med. Julia Mayerle, Direktorin der

Medizinischen Klinik und Poliklinik II am LMU Klinikum, die Koordination der Leitlinie innehat.

Die gefürchtetste Form der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung ist aufgrund ihrer hohen

Sterblichkeitsrate die nekrotisierende Pankreatitis. In ihrem Fall profitieren Betroffene besonders von

erfahrenen Expertinnen und Experten in Zentren, die auf Therapie und Diagnostik spezialisiert sind.

Hier spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Chirurgen, Radiologen und Gastroenterologen

eine herausragende Rolle für die Behandlungsqualität. So zeigen Studien, dass das Abtragen des

abgestorbenen und infizierten Gewebes mittels eines minimalinvasiven endoskopischen Eingriffs

einer offenen Operation klar überlegen ist, allerdings kann es hierbei zu Komplikationen kommen,

die das rasche Handeln eines in der Pankreaschirurgie erfahrenen Chirurgen notwendig machen.

Im Gegensatz dazu ist bei der durch Gallensteine verursachten akuten Pankreatitis im Hinblick auf

eine frühe Therapie mittels ERCP meist Zurückhaltung geboten. „Solange keine Entzündung der

PRESSESTELLE DGVS

Lisa Roth

Postfach 30 11 20

70451 Stuttgart

Tel.: 0711 8931-833

Fax: 0711 8931-167

roth@medizinkommunikation.org

Gallenwege mit Gefahr einer Blutstrominfektion besteht, sollte eine endoskopische Therapie nicht

oder möglichst spät im Krankheitsverlauf erfolgen“, erläutert Mayerle die Ergebnisse der APEC Studie

aus den Niederlanden. Der effektivste Weg, Rückfälle zu vermeiden, ist die operative Entfernung der

Gallenblase, da hier die meisten der verursachenden Gallensteine entstehen.

Ein zweiter Teil der Leitlinie beschäftigt sich mit der chronischen Pankreatitis, einer Erkrankung, die

durch wiederholte Entzündungsschübe zu einer progredienten Zerstörung der Bauchspeicheldrüse

führt und mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität Betroffener einhergeht. Wichtige

Auslöser dieser Erkrankung sind langjähriger Konsum von Alkohol und Tabak. Auch bei der

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung sind Bauchschmerzen das wichtigste Symptom.

Werden diese durch eine Abflussstörung des Pankreasganges verursacht, konnte in der ESCAPEStudie belegt werden, dass eine möglichst frühzeitige operative Therapie für Patientinnen und

Patienten das nachhaltigste langfristige Therapiekonzept ist.

Eine weitere wichtige Therapieempfehlung betrifft die Gallengangstenosen, die auf dem Boden einer

chronischen Pankreatitis entstehen. Dabei handelt es sich um eine Verengung des großen

Gallengangs vor der Einmündung in den Zwölffingerdarm. Hier konnte inzwischen gezeigt werden,

dass mit dem Endoskop eingesetzte Stents die Verengungen weitet und in etwa 80 Prozent der Fälle

mindestens mittelfristig eine deutliche Besserung für die Betroffenen erzielt werden kann.

Insbesondere bei der chronischen Form der Pankreatitis kommt es immer wieder vor, dass

Patientinnen oder Patienten unter Mangelernährung leiden, weswegen die beteiligten

Fachgesellschaften Empfehlungen zur Ernährung in die Leitlinie aufgenommen haben. Neben der

Behandlung mit zusätzlichen Verdauungsenzymen, rät die Leitlinie in vielen Fällen zur Anwendung

von Zusatznahrung zur Steigerung des BMI (Body-Mass-Index)nach erfolgter

ernährungsmedizinischer Beratung. Eine weitere Empfehlung betrifft den strikten Alkoholverzicht.

„Vielmals wird die Pankreatitis durch übermäßigen Alkoholkonsum ausgelöst, der im Übrigen auch

andere innere Organe schwer schädigt. Wir empfehlen daher bei einer Pankreatitis den strikten

Verzicht;selbst kleine Mengen Alkohol können unter Umständen schaden“, warnt Lerch.

Die Leitlinie behandelt im Weiteren erstmals auch die autoimmune Pankreatitis, orientierend an den

gerade veröffentlichten Europäischen Leitlinien. Einen vollständigen Überblick über die Leitlinie und

weitere Zusatzinformationen finden Interessierte auf der Website der DGVS.

Literatur:

• Hoffmeister A, Mayerle J, Beglinger C, et al. S3-Consensus guidelines on definition, etiology,

diagnosis and medical, endoscopic and surgical management of chronic pancreatitis German

Society of Digestive and Metabolic Diseases (DGVS). Z Gastroenterol. 2012 Nov;50(11):1176-

224.

• van Brunschot S, van Grinsven J, van Santvoort HC et al. Endoscopic or surgical step-up

approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial. Lancet, 2018;

391: 51-58.

• Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG et al. Urgent endoscopic retrograde

cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted

severe acute gallstone pancreatitis (APEC): a multicentre randomised controlled trial. Lancet

2020; 396: 167-176.

• Issa Y, Kempeneers MA, Bruno MJ et al. Effect of Early Surgery vs Endoscopy-First Approach

on Pain in Patients With Chronic Pancreatitis: The ESCAPE Randomized Clinical Trial. Jama

2020; 323: 237-247.

Zur Leitlinie:

• https://www.dgvs.de/wissen/leitlinien/leitlinien-dgvs/chronische-pankreatitis/

Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten

(DGVS) wurde 1913 als wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Erforschung der

Verdauungsorgane gegründet. Heute vereint sie mehr als 6500 in Klinik und Forschung tätige

Ärztinnen und Ärzte unter einem Dach. Die DGVS fördert sehr erfolgreich wissenschaftliche

Projekte und Studien, veranstaltet Kongresse und Fortbildungen und unterstützt aktiv den

wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein besonderes Anliegen ist der DGVS die Entwicklung von

Standards und Behandlungsleitlinien für die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der

Verdauungsorgane – zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

Quelle: DGVS, 28.10.2021