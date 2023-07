Sektorenübergreifende Versorgung im Landkreis Hamburg-Harburg: Beispiel einer urologischen Kooperation / Cross-sectoral patient care in the district of Hamburg Harburg: an example of urological cooperation (Springer).

Die Sicherstellung der zukünftigen urologischen Versorgung über die Schnittstelle ambulant-stationär hinweg stellt durch die demografische Entwicklung mit zunehmendem Anteil an urologischen Krankheitsbildern bei gleichzeitig drohendem Ärzt*innenmangel sowie zunehmender

Ambulantisierung auch komplexer urologischer Krankheitsbilder eine Herausforderung dar.

Ziel der Arbeit

Das im Folgenden dargestellte sektorenverbindende Kooperationsmodell zwischen

universitärem Maximalversorger und Belegarztwesen kann hier als ideales

Bindeglied der ambulant-stationären Patientenversorgung fungieren.

[...]

Eine solche Rotation urologischer Assistenzärzt*innen sollte als möglicher Baustein in die

Weiterbildungsordnung der urologischen Facharztausbildung integriert werden.

Quelle: Springer, 12.07.2022