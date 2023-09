Spine Trauma Treatment Recommendations zur Behandlung von Verletzungen der Wirbelsaeule

Empfehlungen zur Behandlung von Verletzungen der Wirbelsäule erschienen (Global Spine Journal).

Wie lassen sich Verletzungen der Wirbelsäule bestmöglich behandeln? Die Sektion Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) hat hierzu jetzt Empfehlungen veröffentlicht. In neun Fachbeiträgen widmet sich die englischsprachige

Sonderbeilage zur Fachzeitschrift Global Spine Journal unter anderem Frakturen der Halswirbel, Verletzungen der subaxialen Halswirbelsäule sowie der Brust- und der Lendenwirbelsäule. Auch nicht-operative und operative Verfahren bei Osteoporose-bedingten Brüchen

der Wirbelkörper werden beleuchtet. Das Heft ist auch online kostenfrei zugänglich.

Die Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen habe sich mittlerweile zur

Subspezialität im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie weiterentwickelt, sagt

Dr. Andreas Korge, Leiter der DGOU-Sektion Wirbelsäule. „In diesem Zusammenhang

ist das nun erschienene Supplement ein logischer Schritt vorwärts, weil es alle

relevanten Aspekte der Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen zusammenfasst“,

fügt er hinzu. Prof. Dr. Frank Kandziora, Wirbelsäulen-Experte der DGOU,

betont: „Die Erfahrung von Wirbelsäulenspezialisten, die durch jahrzehntelange

Spezialisierung in diesem Feld gesammelt wurde, sind von ungeheurer

Wichtigkeit“. Das Wissen, das die Autoren des Supplements als Spezialisten auf

ihrem Gebiet zusammen getragen haben, solle Behandelnden tagtäglich als

Hilfestellung dienen, um Patienten optimal zu therapieren, ergänzt Dr. Klaus

Schnake, stellvertretender Leiter der Sektion Wirbelsäule.

Auf den 68 Seiten des Supplements „Spine Trauma Treatment Recommendations“ ,

das von der DGOU finanziert wurde, geht es um diese Themen:

Spine trauma treatment

Treatment of atlas fractures

Treatment of odontoid fractures

Treatment of axis ring fractures

Treatment of injuries of the subaxial cervical spine

Treatment of fractures of the thoracolumbar spine

Classification of osteoporotic thoracolumbar spine fractures

Nonsurgical and surgical management of osteoporotic vertebral body fractures

Spine fractures in ankylosing diseases

Weitere Infos

Links:

Supplement „Spine Trauma Treatment Recommendations of the Spine Section of the

German Society für Orthopaedics and Trauma“

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), 18.12.2018