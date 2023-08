Sterblichkeit bei Sepsis und septischem Schock in Deutschland. Ergebnisse eines systematischen Reviews mit Metaanalyse (Springer).

Verschiedene Autoren diskutieren, ob fehlende Qualitätsinitiativen und Behandlungsstandards in Deutschland im internationalen Vergleich zu höherer Sterblichkeit bei Sepsis und septischem Schock führen könnten. Dem gegenüber steht eine international anerkannte intensivmedizinische Versorgung in Deutschland,

z. B. während der COVID-19-Pandemie.

Ziel der Arbeit

Ziel dieser Studie war es, die Sterblichkeit bei Sepsis und septischem Schock

in Deutschland zu ermitteln und mit anderen Industrienationen zu vergleichen.

[...]

Diskussion

Es ergaben sich somit keine Anhaltspunkte dafür, dass die Sterblichkeit bei

Sepsis/septischem Schock im internationalen Vergleich in Deutschland erhöht

ist.

[...]

Quelle: Springer, 09.02.2021