Strukturqualität im Berliner Notarztdienst: Funktionen, Qualifikationen und Kompetenzerhalt (Springer).

Die Voraussetzungen zum Einsatz im Notarztdienst sind in Deutschland unterschiedlich geregelt, allein die Rahmenbedingungen zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin variieren in den Bundesländern. Diese stellt nur die Mindestvoraussetzung zur ärztlichen Teilnahme am Rettungsdienst dar und

ist nach aktueller Literatur und Rechtsprechung, ebenso wie die alleinige Teilnahme am Notarzt- oder Klinikdienst zum Kompetenzerhalt, längst nicht mehr

ausreichend. Im Rahmen der erneuten Ausschreibung des Notarztdiensts im Land

Berlin im Jahr 2020 wurden die Voraussetzungen zur Teilnahme am Notarztdienst

an den Stand der medizinischen Wissenschaft und aktuellen Rechtsprechung

angepasst, die Definition von ärztlichen Kompetenzniveaus und deren

strukturierter Erwerb inklusive festgelegter Einarbeitungs- und Einsatzzeiten

entsprechend definiert sowie supervidierende Komponenten festgelegt.

[...]

Quelle: Springer, 15.04.2022