Thrombozytenkonzentrate - Vergleichbar in Qualität und Haltbarkeit (Paul Ehrlich Institut).

Thrombozyten (Blutplättchen)-Konzentrate sind in der Transfusionsmedizin unverzichtbar, insbesondere bei der Behandlung von Krebserkrankungen und schweren Blutungsereignissen. Sie werden in Deutschland als Einzelkonzentrate mittels Apherese oder aus mehreren Vollblutspenden hergestellt. Forschende des

Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) haben jetzt beide Konzentrattypen im Labor

untersucht und wiesen vergleichbare Funktions- und Stabilitätsparameter nach.

Unabhängig vom Herstellungsverfahren stehen somit in Deutschland

Thrombozytenkonzentrate von hoher Qualität zur Verfügung. Über die Ergebnisse

berichtet Transfusion Medicine and Hemotherapy in seiner Online-Ausgabe vom

10.01.2020.

Eryothrozyten / Thrombozyten (Quelle: Steve Gschmeissner /

SciencePhotoLibrary)

Thrombozyten spielen eine Schlüsselrolle in der Blutgerinnung und sind somit in

der Transfusionsmedizin unverzichtbare, einzigartige Arzneimittel.

Sie besitzen mit bis zu fünf Tagen eine kurze Haltbarkeit, weshalb die

Bereitstellung von Thrombozytenkonzentraten in ausreichender Quantität und

hoher Qualität eine große Herausforderung für Blutspendeeinrichtungen

darstellt.

In Deutschland werden Thrombozytenkonzentrate mit zwei verschiedenen

Herstellungsverfahren gewonnen:

mittels sogenannter Thrombozytenapherese, bei der das Konzentrat maschinell von

einer einzelnen Spende gewonnen wird. Dabei werden die Thrombozyten aus dem

Blut des Spendenden entnommen, das restliche Blut wird mittels Infusion

zurückgeführt;

durch Herstellung aus mehreren Vollblutspenden. Bei diesem Verfahren werden

Thrombozyten einzelner Spenden isoliert und zu einem Konzentrat gepoolt.

In Deutschland sind sowohl Apheresethrombozytenkonzentrate als auch

Poolthrombozytenkonzentrate für die Transfusion zugelassen. Inwieweit beide

Konzentrattypen in ihrer Qualität und Funktionalität als gleichwertig zu

betrachten sind, wird intensiv in Fachkreisen diskutiert.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Abteilung

Hämatologie/Transfusionsmedizin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) um Dr. Ursula

Salge-Bartels haben sich mit der Qualität und Haltbarkeit von

Thrombozytenkonzentraten befasst und in einer umfassenden Studie, die vom

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert wurde, die

In-vitro-Funktionalität dieser beiden Konzentrattypen verglichen.

Hierbei wurden Thrombozytenkonzentrate zu verschiedenen Zeitpunkten nach ihrer

Herstellung untersucht und wichtige etablierte und innovative

In-vitro-Funktions- und Stabilitätsparameter erfasst. Die Morphologie der

Thrombozyten wurde mit Transmissionselektronenmikroskopie untersucht. Frühere

Studien berichteten über die Auswirkungen von Scherkräften auf die Aktivierung

von Thrombozyten. Diese führen teilweise zu einem Verlust der

Reaktionsfähigkeit, eine physiologisch für den Gerinnungsablauf essenzielle

Funktion der Thrombozyten. Inwieweit das Herstellungsverfahren eine Rolle im

Hinblick auf mögliche Funktionsverluste der Thrombozyten spielt, wurde bisher

nicht untersucht. Daher etablierte das PEI-Forscherteam ein geeignetes

Testsystem, um die Auswirkungen von Scherkräften, wie sie z.B. im menschlichen

Kapillarsystem vorkommen können, auf Thrombozyten zu vergleichen, die mit den

beiden Herstellungsverfahren gewonnen worden waren.

Mit dem umfassenden Spektrum an Analysemethoden wiesen die Forscherinnen und

Forscher eine vergleichbare Morphologie und auch vergleichbare

In-vitro-Funktions- und Stabilitätsparameter für die untersuchten Thrombozyten

nach. Dies ist ein Hinweis darauf, dass, unabhängig vom Herstellungsverfahren,

in Deutschland Thrombozytenkonzentrate von hoher Qualität zur Verfügung

stehen.

Allerdings zeigten einige Thrombozytenkonzentrate in manchen Parametern eine

hohe Variabilität und zwar unabhängig davon, ob es sich um Pool- oder

Apheresekonzentrate handelte.

"Wir wollen in weiteren Untersuchungen aufklären, wodurch es zu der

beobachteten Variabilität bei einzelnen Präparaten kommt", erläutert Dr.

Salge-Bartels. Von Interesse ist auch, ob andere innovative

Herstellungsverfahren Thrombozytenkonzentrate ergeben, die vergleichbare

In-vitro-Funktions- und Stabilitätsparameter zeigen.

Originalpublikation

Fiedler SA, Boller K, Junker AC, Kamp C, Hilger A, Schwarz W, Seitz R,

Salge-Bartels U (2020): Evaluation of the in vitro function of platelet

concentrates from pooled buffy coats or apheresis.

Transfus Med Hemother Jan 10 [Epub ahead of print].

Quelle: Paul Ehrlich Institut, 10.01.2020