Verständnis von Materialien verbessert Hüftimplantate (Max-Planck-Institut).

Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Eisenforschung veröffentlicht neueste Erkenntnisse zur Materialabnutzung in Hüftimplantaten 2015 wurden in den Industrieländern 1,8 Millionen Hüftoperationen durchgeführt. Aufgrund der höheren Lebenserwartung wird die Zahl der Hüftendoprothesen

schätzungsweise auf 2,8 Millionen bis 2050 ansteigen. Am Ende des letzten

Jahrtausends hielten künstliche Hüftprothesen nur etwa 10 Jahre. Seitdem haben

sich Ärzte verstärkt mit Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern

zusammengetan, um länger haltbare Implantate zu bauen, mit dem Ziel,

Revisionsoperationen nach der Implantation zu vermeiden. Die Forscher befassen

sich unter anderem mit der Freisetzung von winzig kleinen Metallpartikeln und

Ionen aus dem Implantat in das umgebende Gewebe, ein Prozess, der durch

kombinierte Mikrobewegungen und Korrosion zwischen den modularen Teilen der

künstlichen Hüfte beschleunigt wird. Um die zugrundeliegenden Mechanismen auf

atomarer Ebene zu identifizieren, analysierten Dr. Michael Herbig, Leiter der

Gruppe "Materialwissenschaft der mechanischen Kontakte" am Max-Planck-Institut

für Eisenforschung (MPIE), und sein Team, Kobalt- und Titanlegierungen, die in

Hüftimplantaten verwendet werden. In Zusammenarbeit mit Prof. Alfons Fischer

und Prof. Markus Wimmer vom Rush University Medical Center in Chicago, USA,

modellierten die Wissenschaftler die Belastungen und die Umgebung des

Hüftgelenks experimentell im Labor. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der

Fachzeitschrift Advanced Science veröffentlicht.

"Hüftimplantate bestehen oft aus einem kobalthaltigen Gelenkkopf, der auf einem

Schaft aus einer Titanlegierung befestigt ist. Kombinierte Reibung und

Korrosion an der Verbindungsstelle von Kopf und Schaft führen zur Freisetzung

von Metallpartikeln und Ionen in den Körper des Patienten. Das umliegende

Gewebe wird gereizt, was eine Revisionsoperation des Implantats erforderlich

machen kann", erklärt Dr. Shanoob Balachandran, Erstautor der Publikation

zusammen mit seiner Kollegin Dr. Zita Zacharia, beide Postdoktoranden der

Gruppe Mechanische Kontakte.

Der kobalthaltige Hüftkopf, der oft bei Hüftendoprothesen verwendet wird, kann

sich an der Verbindungstelle zum Hüftschaft aus einer Titanlegierung durch

Reibung abbauen. Bei der Messung der Titanlegierung mittels

Atomsondentomographie (rechts) entdeckten die Materialwissenschaftlerinnen und

-wissenschaftler des MPIE, dass verschiedene Oxide, die Bestandteile der

Kobaltlegierung (Kobalt, Chrom) und das Grenzflächenmedium (Chlor) in die

Titanoberfläche eingebracht werden.

Bild vergrößern

Der kobalthaltige Hüftkopf, der oft bei Hüftendoprothesen verwendet wird, kann

sich an der Verbindungstelle zum ... [mehr]

© S. Balachandran, Z. Zachariah, et al.: Advanced Science 2020, 1903008

Mit Hilfe mehrerer hochauflösender Mikroskopietechniken konnte gezeigt werden,

dass die Reibung zwischen Oberschenkelkopf und –schaft zu einem Relief auf der

Oberfläche der Titanlegierung führt. "Die Unebenheiten ragen aus der

Oberflächen der Titanlegierung heraus und verkratzen die gegenüberliegende

Oberfläche der Kobaltlegierung. Dadurch wird deren natürliche Schutzschicht

verletzt und es kommt zur weiteren Korrosion des Kobaltkopfes. Und dies

wiederum führt zur Freisetzung von Metallionen", erklärt Herbig. "Aber wie kann

dieser Prozess gehemmt werden und wie beeinflussen die in der Gelenkflüssigkeit

vorhandenen Proteine die Auflösung der Legierungen? Dies wäre der nächste

Schritt unserer Forschung, um den Weg für die Entwicklung

tribokorrosionsbeständiger Legierungen für medizinische Anwendungen zu ebnen",

so Zacharia.

1.Shanoob Balachandran, Zita Zachariah, Alfons Fischer, David Mayweg, Marcus A.

Wimmer, Dierk Raabe, and Michael Herbig, "Atomic Scale Origin of Metal Ion

Release from Hip Implant Taper Junctions," Advanced Science , 1903008 (2020).

Quelle: Max-Planck-Institut, 19.03.2020