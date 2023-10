Warum versagen unikondyläre Knieendoprothesen in Deutschland? (EPRD).

[...] Unikondyläre Knienendoprothesen (UKE) werden in Deutschland in den letzten Jahren zunehmend häufiger implantiert. Allerdings zeigt sich bereits in der frühen

Phase der Nachbeobachtung eine relativ hohe Ausfallwahrscheinlichkeit von UKE im Vergleich zu bikondylären Knietotalendoprothesen (KTEP).

[...]

Unikondyläre Knienendoprothesen werden in Deutschland vor allem aufgrund von Lockerungen,

Infektionen und Progression der Arthrose gewechselt. [...]

Krankenhäuser mit <30 Implantationen pro Jahr haben eine besonders hohe Revisionsrate.

Quelle: EPRD, 06.08.2020