Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie (DGOU, PDF, 3,3 MB).

Das neu erschienene Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie zeigt den Weg auf zu einer besseren medizinischen Behandlung des Bewegungsapparates bei älteren Menschen. Es definiert Strukturen und Prozesse bei der Versorgung von Altersbrüchen und erstmals auch für

planbare Eingriffe – wie das Einsetzen von künstlichen Hüftgelenken. „Das neue Weißbuch soll Entscheidungsträgern in Medizin und Politik Fakten an die Hand geben, um die Versorgung unserer

alternden Gesellschaft sicherzustellen. Letztendlich entscheidet die soziale

Gemeinschaft, wie viel Lebensqualität im Alter erreichbar und finanzierbar

ist“, sagt DGOU-Vizepräsident Prof. Dr. Dieter C. Wirtz. Der Leitfaden wurde

von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und

der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) erstellt.

In Deutschland werden pro Jahr derzeit mehr als 400.000 Altersbrüche behandelt.

Eine vergleichbar große Anzahl an Patienten wird darüber hinaus mit

orthopädischen Erkrankungen im Alter von mindestens 80 Jahren oder älter als 70

Jahren mit mehreren Krankheiten stationär betreut. Die Herausforderung: eine

bestmögliche gesundheitliche Betreuung bei Verletzungen, Verschleiß oder

Erkrankungen des Knochen- und Bewegungsapparates, um die Lebensqualität von

Senioren und Seniorinnen zu erhöhen und Folgeerkrankungen abzuwenden. Dabei

müssen die körperlichen Besonderheiten älterer Menschen noch stärker Beachtung

finden. „Ältere Menschen sind nicht einfach nur altgewordene Erwachsene, die an

einer zunehmenden Zahl von Krankheiten leiden, sondern Menschen mit sehr

unterschiedlichem Stoffwechsel und einer sehr eigenen Physiologie, die durch

eine besonders hohe Anfälligkeit für Infektionen, Verletzungen und

Komplikationen gekennzeichnet ist“, sagt Prof. Dr. Rainer Wirth, Präsident der

Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG).

„Eine altersgerechte Behandlung erfordert Kooperationsmodelle beziehungsweise

sogenannte geriatrische Co-Management-Modelle. Diese wurden speziell für ältere

Menschen bereits bei der Versorgung von Knochenbrüchen eingeführt, insbesondere

bei der Versorgung von Patienten mit Oberschenkelhalsbrüchen“, sagt Prof. Dr.

Clemens Becker, Mitherausgeber und DGG-Experte. Damit lässt sich laut

Studienergebnissen die Sterblichkeit älterer Patienten um mehr als 20 Prozent

senken. „Grundsätzlich ist die Behandlung von Erkrankungen am Bewegungsapparat

bei älteren Menschen nur durch die eng verzahnte Zusammenarbeit verschiedener

Fachdisziplinen möglich. Experten aus der Orthopädie und Unfallchirurgie,

Altersmediziner sowie Fachleute aus Anästhesie und Pflege- und Therapieberufen

müssen den alten Menschen ganzheitlich behandeln“, sagt Prof. Dr. Ulrich

Liener, stellvertretender Leiter der Sektion Alterstraumatologie der Deutschen

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Das ist auf Grundlage eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von 2021 für die Unfallchirurgie

bereits gesetzlich verankert. Ziel ist, bis 2025 überall interdisziplinäre und

interprofessionelle Einheiten unter der Leitung von Orthopäden und

Unfallchirurgen sowie Altersmedizinern zu schaffen.

Nun müssen entsprechende Regelungen auch für planbare Eingriffe – wie den

Einsatz von künstlichen Gelenken folgen. Neben der verzahnten Behandlung

unterschiedlicher Fachdisziplinen gilt es, den zeitlichen Planungsvorlauf aktiv

zur Vorbereitung des Patienten zu nutzen, um ihn in einen bestmöglichen

körperlichen Zustand zu versetzen. Es müssen beispielsweise Infektionen,

unkontrollierte Herzrhythmusstörungen oder Blutzuckerentgleisungen vor der

Operation festgestellt und behandelt werden. Auch der Betreuung nach einer

Operation sollte noch eine größere Bedeutung beigemessen werden, um das

OP-Ergebnis langfristig zu verbessern und die Komplikationsrate zu mindern.

Zeitliche Planbarkeit beim Einsatz von künstlichen Gelenken nutzen

Vor der Operation:

optimierte Einstellung der Medikamente

optimierte frühzeitige Schmerztherapie

Hemmung der Blutgerinnung durch Gabe von gerinnungshemmenden Medikamenten

Steigerung der Patientensicherheit durch Stärkung der körpereigenen

Blutreserven

Vermeidung von Flüssigkeitsverlust und weitere Maßnahmen

Behandlung während der Operation:

Der gealterte und weniger feste Knochenapparat erfordert geeignete Behandlung

und Operationstechniken.

Bestehende Erkrankungen, die Medikation sowie die körperliche Verfassung des

Erkrankten müssen berücksichtigt werden.

Nachbehandlung nach einer Operation:

Die Nachbehandlung muss individuell für den Patienten angepasst werden.

Sie sollte sowohl stationär als auch deutlich häufiger ambulant stattfinden, wo

dies möglich ist.

Auf die Herausforderungen einer interdisziplinäreren Zusammenarbeit sind viele

Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte jedoch noch nicht optimal vorbereitet,

belastbare Strukturen sind häufig nicht vorhanden. Auch die Vor- und

Nachbehandlung muss strukturell verbessert werden, da sie derzeit noch

erhebliche Defizite und Lücken aufweist. Das zu ändern, ist die Herausforderung

für die nächsten Jahre, um die bestmögliche orthopädisch-unfallchirurgische

Behandlung älterer Menschen sicherzustellen.

Quelle: DGOU, 16.02.2022