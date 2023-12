World Alzheimer Report 2019 - Attitudes to dementia (Download, PDF, 8,4 MB).

Die weltweit größte Demenz-Studie zeigt, dass zwei Drittel der Menschen glauben, dass Demenz keine Krankheit ist, sondern ein normaler Teil des Altwerdens 95 Prozent der Teilnehmer glauben, dass sie irgendwann in ihrem Leben eine Demenz entwickeln könnten – eine Befragung von 70.000 Menschen aus 155 Ländern zeigt: Zwei von drei Menschen glauben immer noch, dass Demenz ein normaler Teil des Alterns ist - 62 Prozent der Ärzte glauben noch immer, dass Demenz ein normaler Teil des Alterns ist.

Etwa 50 Prozent der Menschen mit einer Demenz fühlen sich von den Fachleuten aus Medizin und Pflege ignoriert Eine von fünf Personen macht das Schicksal für eine Erkrankung an Demenz verantwortlich, fast 10 Prozent betrachten es als Gottes Wille und zwei

Prozent machen Zauberei dafür verantwortlich

Alle drei Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an einer Demenz

In Deutschland erkrankt alle 100 Sekunden ein Mensch neu an einer Demenz

Die Ergebnisse der weltweit umfangreichsten Befragung zu den Einstellungen zu

Demenz zeigt gravierende Lücken beim allgemeinen Wissen über Demenzerkrankungen

, wobei zwei Drittel der Menschen immer noch glauben, dass die Krankheit ein

Teil des normalen Alters ist, eher als eine neurodegenerative Störung.

Alzheimer’s Disease International (ADI), die internationale Dachorganisation

von 100 nationalen Alzheimer-Gesellschaften überall auf der Welt,

veröffentlicht zum Welt-Alzheimertag am 21. September den Welt Alzheimer Report

2019: „Einstellungen zu Demenz“. Der Bericht stellt die Ergebnisse der größten

Befragung zu den Einstellungen zum Thema Demenz dar, der jemals durchgeführt

wurde, mit den Antworten von fast 70.000 Menschen aus 155 Ländern und Regionen.

Die Analyse der Studie wurde durchgeführt von der London School of Economics

and Political Science (LSE).

Der Bericht zeigt, dass das Stigma rund um die Demenz Menschen davon abhält,

nach den Informationen, Beratung, Unterstützung und medizinischer Behandlung zu

suchen, die die Länge und die Qualität ihres Lebens in dramatischer Weise

verbessern könnten, bei einer Krankheit, die die weltweit am schnellsten

wachsende Todesursache ist. Die Zahl der Menschen mit einer Demenz wird sich

mehr als verdreifachen: von derzeit über 50 Millionen auf 152 Millionen bis

2050. In Deutschland leben heute rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, bis

2050 wird die Zahl auf 3 Millionen steigen.

"Stigma ist das größte Hindernis, das Menschen auf der ganzen Welt daran

hindert, ihr Leben mit Demenz dramatisch zu verbessern", sagt Paola Barbarino,

Geschäftsführerin von ADI. „Es ist daher unglaublich wichtig, die Konsequenzen

von Stigmatisierung zu verstehen. Auf individueller Ebene kann Stigma die

Lebensziele untergraben und die Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten sowie das

Wohlbefinden und die Lebensqualität verringern. Auf gesellschaftlicher Ebene

können strukturelle Stigmatisierung und Diskriminierung die Höhe der für Pflege

und Unterstützung bereitgestellten Mittel beeinflussen. “

Der Bericht enthüllt erstaunliche Einstellungen zur Demenz. Zu den Befragten

gehörten Demenzkranke, Pflegekräfte, Ärzte und die breite Öffentlichkeit. Ein

wichtiger Grund zur Besorgnis aufgrund des Berichts ist die Anzahl der Menschen

auf der ganzen Welt, die glauben, dass Demenz ein natürlicher Teil des

Alterungsprozesses ist.

48 Prozent der Befragten glauben, dass sich das Gedächtnis einer Person mit

Demenz auch mit medizinischer Unterstützung nie verbessern wird, während einer

von vier Befragten der Meinung ist, dass wir nichts tun können, um Demenz

vorzubeugen. Dies sind große Hindernisse für den Zugang von Menschen zu Hilfe,

Beratung und Unterstützung.

Der Bericht zeigt, dass das Stigma der Demenz dem Stigma ähnelt, das häufig mit

psychischen Erkrankungen verknüpft ist, auf das Alter ausgerichtet ist und

durch den Mangel an verfügbaren medizinischen Behandlungen verstärkt wird.

Tatsächlich gibt es überall auf der Welt aber viele Formen der Unterstützung.

Sprechen und Planen können Menschen helfen, so lange wie möglich gut mit einer

Demenz zu leben.

„Derzeit gibt es nur sehr wenige Informationen darüber, wie sich

Stigmatisierung in Bezug auf Menschen mit Demenz manifestiert und inwiefern

dies weltweit möglicherweise variiert“, fährt Barbarino fort. „Diese

detaillierte Umfrage und der Bericht bieten uns nun eine Basisinformation für

demenzbezogene Stigmatisierung auf weltweiter, regionaler und nationaler

Ebene. Wir sind zuversichtlich, dass diese Erkenntnisse eine positive Reform

und eine globale Veränderung in Gang setzen können. “

Dem Bericht zufolge fühlen sich rund 50 Prozent der Demenzkranken, die

geantwortet haben, von Angehörigen der Gesundheitsberufe (Ärzten und

Krankenschwestern) ignoriert, während 33 Prozent der Befragten der Ansicht

waren, dass sie von Angehörigen der Gesundheitsberufe oder Ärzten nicht

angehört werden würden, wenn sie an einer Demenz leiden würden.

Interessanterweise glauben 95 Prozent der Teilnehmer, dass sie in ihrem Leben

eine Demenz entwickeln könnten, und mehr als zwei Drittel der Menschen (69,3

Prozent) würden einen genetischen Test durchführen lassen, um herauszufinden,

ob sie demenzgefährdet sind (auch wenn derzeit keine krankheitsmodifizierende

Behandlung verfügbar ist). Zwei Drittel der Menschen glauben jedoch immer

noch, Demenz sei ein natürlicher Bestandteil des Alterns. Die Angst, eine

Demenz zu entwickeln, ist weltweit groß, aber das wahre Verständnis der

Krankheit ist gering. Dies ist besorgniserregend, da die Alzheimer-Krankheit

und andere Demenzerkrankungen die fünfthäufigste Todesursache weltweit sind.

ADI startete am 1. September 2019 seine weltweite Kampagne "Let's Talk About

Dementia", um den Beginn eines Monats der Aufmerksamkeit für das Thema zu

markieren. Der Kampagne liegt das Verständnis zugrunde, dass das Sprechen über

Demenz dabei hilft, das Stigma zu bekämpfen, die Sprache zu normalisieren und

die Menschen dazu ermutigt, sich stärker zu informieren, Hilfe, Rat und

Unterstützung zu suchen.

Die Demenzbloggerin und Journalistin Pippa Kelly sagt, es sei von

entscheidender Bedeutung, dass wir als Gesellschaft mehr Gespräche über Demenz

führen, um ein besseres Verständnis zu schaffen. „Stigma entsteht aus Angst.

Angst erzeugt Stille, die wiederum Unwissenheit und Missverständnisse

hervorruft “, sagt Kelly.

In Deutschland sind rund 10 % der über 65-Jährigen von einer Demenz betroffen.

Jedes Jahr treten mehr als 300.000 Neuerkrankungen auf. Weltweit entwickelt

alle 3 Sekunden jemand eine Demenz, aber die meisten Menschen mit Demenz

erhalten keine Diagnose oder Unterstützung. Die jährlichen Kosten für

Demenzerkrankungen belaufen sich auf über 1 Billion USD - eine Zahl, die sich

bis 2030 verdoppeln wird. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von

Demenzerkrankungen hat sich zwischen 2000 und 2016 mehr als verdoppelt. Im Jahr

2016 war sie damit die fünfthäufigste Todesursache weltweit, im Vergleich zum

14. Platz im Jahr 2000.

Die Kampagne "Reden wir über Demenz" will einfach das Gespräch über Demenz,

Warnzeichen, Risikominderung, Ansprechpartner und Beratungsangebote anregen.

Mangelndes Wissen über Demenz führe zu ungenauen Annahmen über die Auswirkungen

auf die Person und ihre Familie sowie zu negativen Stereotypen darüber, wie

sich eine Person mit Demenz verhält, sagt Barbarino. "Es gibt Anhaltspunkte

dafür, dass die anfänglichen Gefühle von Schock, Wut und Trauer bei guter

Vorbereitung und Unterstützung der Demenzerkrankten und ihrer Familien durch

ein Gefühl der Beruhigung und Befähigung ausgeglichen werden. Daher

konzentriert sich die Kampagne darauf, die Gespräche über Demenzkrankheiten

weltweit zu intensivieren."

Der vollständige Welt-Alzheimer-Report 2019: „Einstellungen zu Demenz“ ist auf

Anfrage erhältlich und wird am 21. September veröffentlicht unter

www.alz.co.uk/research/world-report-2019

