Zuverlässigkeit von DRG-Routinedaten zur Analyse der Behandlungsergebnisse und Komplikationen im Rahmen der Schilddrüsenchirurgie. Ein kritischer Vergleich zwischen Krankenaktendaten und administrativen Routinedaten (Thieme-Connect).

Die Qualitätssicherung in der Schilddrüsenchirurgie ist seit Langem Bestandteil des Handelns endokriner Chirurgen. Dabei wurden und werden überwiegend Register- und Studiendaten genutzt. Zunehmend kommen administrative Daten im Rahmen der Qualitätssicherung aus Routinedaten zur Auswertung. Ziel dieser Studie ist die Bestimmung der Reliabilität von Routinedaten zur Analyse

von Behandlungsergebnissen und Komplikationen im Rahmen der

Schilddrüsenchirurgie.

[...]

Schlussfolgerung Die QSR zur Schilddrüsenchirurgie zeigt Defizite in der

Sensitivität bei einer hohen Spezifität. Um eine zuverlässige Qualitätsanalyse

in der Klinik vorzunehmen oder in der Versorgungsforschung daraus

Volume-Outcome-Analysen zu erstellen, ist eine Steigerung der Validität der

Routinedaten erforderlich. Der Parameter Hypokalzämie weist die größten

Limitationen für Analysen im QSR auf.

