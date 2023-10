AOK-Qualitätsvertrag für Hüftendoprothetik mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) geschlossen

Für erfolgreiche OPs und Patientensicherheit: Qualitätsvertrag für Hüftendoprothetik mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) geschlossen (Pressemitteilung).

Die AOK Baden-Württemberg schließt mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) ihren ersten Qualitätsvertrag. Versicherte der größten Kasse im Südwesten profitieren dann dort von besonders hohen Standards bei Hüftimplantationen. Ab dem 01.04.2021 sollen die ersten Patientinnen und Patienten nach dem neuen Konzept behandelt werden, das die AOK

Baden-Württemberg gemeinsam mit führenden Operateuren aus der ganzen Republik

entwickelt hat. „Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit die volle Aufmerksamkeit

besitzt, dürfen die Bemühungen um eine weitere Verbesserung der

gesundheitlichen Versorgung der Menschen im Land nicht ruhen“, so Johannes

Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg.

Ziel des Vertrages sei es, so Bauernfeind weiter, die Qualität der Eingriffe zu

steigern und mit den besten Kliniken Standards für die hochwertige

Regelversorgung von morgen zu setzen. „Wer eine neue Hüfte braucht, wird dann

idealerweise in Verbindung mit unserem Facharztvertrag Orthopädie und unserem

spezialisierten Rehabilitationskonzept AOK proReha von Anfang bis Ende nahtlos

betreut – und das mit höchster Qualität.“ Dies suche in Baden-Württemberg und

darüber hinaus seines Gleichen.

„Für den Erfolg einer Hüft-OP spielen die Erfahrung der Operateure und die

standardisierten Abläufe in den behandelnden Kliniken eine entscheidende

Rolle“, so Prof. Dr. med. Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen

Universitätsklinik Ulm am RKU. Dies bestätigten auch Zahlen des WIdO

(Wissenschaftliches Institut der AOK): Demnach haben Patienten, die in Kliniken

mit weniger als 45 Hüftimplantationen im Jahr behandelt werden, ein um über 30

Prozent erhöhtes Risiko für Komplikationen als jene, die in Kliniken mit mehr

als 200 Fällen operiert werden. „Insofern ist der geschlossene Vertrag ein

wichtiger Schritt hin zu höherer Behandlungsqualität und mehr Sicherheit für

alle Patienten und weg von der leider immer noch weit verbreiteten

Gelegenheitschirurgie bei Hüftoperationen“, so Reichel.

Ebenso entscheidend wie die Operation selbst sei für ihren Erfolg auch, was

rundherum geschehe, so Bauernfeind. „Ganz wichtig ist es uns, dass die

Patientinnen und Patienten auch vor und nach der Operation gut versorgt

werden.“ Fast 60 Prozent der Hüftendoprothetik-Patienten seien über 70 Jahre

alt. „Um deren Sicherheit zu erhöhen, schreibt unser Qualitätsvertrag deshalb

unter anderem gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken im Zusammenhang

mit Operationen und dem Einsatz von Narkosemitteln verpflichtend vor – eine

sogenannte Delir-Prävention.“

Weiterführende Informationen für die Redaktionen:

Folgende Voraussetzungen sind von den Interessenten vor Abschluss eines

Qualitätsvertrages gem. § 110a SGB V im Leistungsbereich der endoprothetischen

Gelenkversorgung, Teilbereich Hüft-Endoprothetik zu erfüllen:



Sitz des Krankenhauses in Baden-Württemberg

Zertifizierung als Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung (EPZmax)

Mindestfallzahl von 200 Fällen im Bereich der elektiven

Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation sowie 25 Fällen bei Wechseloperationen von

Hüft-Endoprothesen pro Jahr.

Intensivmedizinische Versorgung am Standort des EPZmax

Mindestanforderung beim Indikator „Implantation einer Hüftgelenks-Endoprothese

bei Coxarthrose (EHTEP)“ im Rahmen der Qualitätssicherung mit Routinedaten

(QSR)

Stationäre, gesetzliche Qualitätssicherung: Keine qualitativen Auffälligkeiten

im Rahmen des strukturierten Dialogs bei den Qualitätsindikatoren der

Hüft-Endoprothesenversorgung

Vorhaltung von Schulungskonzepten/Weiterbildungen

Präoperative Patientenschulung

Delirreduzierende Ausstattung

Spezifische Anforderungen an die Implantatauswahl

Quelle: Pressemitteilung, 05.10.2020