20 Jahre QuMiK-Verbund - Klinikverbund verleiht zum fünften Mal Qualitätspreis für innovative Projekte (QuMiK).

Am 22. Juli 2021 feierte der QuMiK-Klinikverbund in Markgröningen das zwanzigjährige Bestehen mit rund 130 Teilnehmern. Die Veranstaltung wurde als Hybrid-Format mit 50 geladenen Gästen vor Ort und 80 Online-Teilnehmern durchgeführt. Die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in Krankenhäusern

ist seit 20 Jahren das Ziel der Kliniken im Verbund „Qualität und Management im Krankenhaus“ (QuMiK). Die Verbundvertreter gaben einen beeindruckenden

Überblick über die zahlreichen Aktivitäten zur Kooperation und zum

partnerschaftlichen Lernen der QuMiK-Krankenhäuser in Baden-Württemberg.

QuMiK-Geschäftsführer Thorsten Hauptvogel stellte die wichtigsten Meilensteine

der zwanzigjährigen Entwicklung im QuMiK-Verbund vor und würdigte dabei den

Austausch sowie die erreichten Erfolge der letzten Jahre. „Der QuMiK-Verbund

wurde 2001 durch 5 kommunale Klinikträger gegründet - insbesondere vor dem

Hintergrund einer verstärkten Privatisierung von Krankenhäuser - und umfasst

heute 14 Klinikgesellschaften und 22 Arbeitsgruppen. Gemeinsam haben sich die

QuMiK-Mitglieder ein besonderes Netzwerk mit engen fachlichen Verflechtungen

aufgebaut, von welchem der Verbund auf unterschiedlichsten Ebenen profitiert“,

so Hauptvogel.

Im Rahmen der Festveranstaltung wurde bereits zum fünften Mal der QuMiK

Qualitätspreis verliehen. Ziel des Qualitätspreises ist es, innovative Projekte

der Mitgliedshäuser für die anderen transparent zu machen - Nachahmung ist hier

ausdrücklich erwünscht! Dieses Jahr wurden insgesamt 21 Projekte von den

Verbundmitgliedern eingereicht. Den ersten Preis erhielt das Schwarzwald-Baar

Klinikum für das Projekt „Entwicklung einer Umlagerungsmatte für Polytraumen“.

Die von der Klinik für Akut- und Notfallmedizin mitentwickelte Umlagerungsmatte

ermöglicht ein schonendes und sicheres Umlagern von verletzten Patienten. Dank

der Umlagerungsmatte müssen Patienten heute nur noch einmal umgelagert werden,

und zwar von der Rettungsdiensttrage auf die Notaufnahmetrage - früher musste

bis zu fünfmal umgelagert werden.

Der zweite Platz ging an das Universitätsklinikum Mannheim für das Projekt

„Nanocellulose bei thermischen Verletzungen im Kindesalter“. Mit der neuartigen

Wundauflage konnte die Behandlung von Kinder mit thermischen Verletzungen

deutlich verbessert werden: reduzierte Eingriffe in Narkose, kürzere stationäre

Aufenthaltsdauer und schmerzärmere sowie weniger traumatische Verbandswechsel.

Das Projekt „Präoperatives Screenings“ des Klinikverbundes Südwest wurde mit

dem dritten Platz ausgezeichnet. Mit der Einführung des Screenings wurde eine

patientenindividualisierte Betrachtung für die Bereitstellung von

Erythrozytenkonzentraten etabliert. Dies führte zu einer Verbesserung der

Patientensicherheit und Reduktion der Kosten.

Erstmalig wurde im Rahmen der Preisverleihung ein Sonderpreis für „Umwelt und

Nachhaltigkeit“ ausgelobt. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Der CO₂-Fußabdruck

der Anästhesiologie“ der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe in Bruchsal. Im

Bereich Anästhesiologie wurde die Nutzung volatiler Anästhetika, die besonders

treibhauswirksam sind, umgestellt. Durch die Einschränkung der Verwendung von

Desfluran wurde eine Reduktion der Gesamtemissionen der anästhesiologischen

Abteilung um 68 Prozent erreicht.

Festredner Prof. Dr. Reinhard Busse, MPH, Department of Health Care Management

an der Technischen Universität in Berlin, hielt einen spannenden Vortrag über

das deutsche Gesundheitssystem mit den zentralen Fragestellungen „Wie gut es

ist?“ und „Was sich ändern müsse?“.

„Die enge Zusammenarbeit innerhalb des QuMiK-Verbundes ist vorbildlich und

unterstützt die Mitgliedshäuser auf ihrem Weg zu integrierten Versorgern“, sagt

Busse.

Der Verbund entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Geschäftsführer der

Mitgliedshäuser haben für das laufende Jahr die strategischen Schwerpunktthemen

Ausbau der Zusammenarbeit bei der Patientenversorgung im Bereich

Delirmanagement, Herzinsuffizienz und Telemedizin, Ausweitung von Kooperationen

und Dienstleistungen innerhalb des QuMiK-Verbundes und politische Aktivitäten

wie Treffen mit Politikvertretern sowie stärkere Positionierung zu aktuellen

gesundheitspolitischen Themen festgelegt. Des Weiteren wurde die im letzten

Jahr von QuMiK-Mitgliedern gegründete Personalagentur - LUMIS Südwest GmbH -

durch Beitritt weiterer QuMiK-Mitglieder als Gesellschafter im Juli dieses

Jahres verstärkt.

„Der QuMiK-Verbund hat sich in 20 Jahren hervorragend horizontal zu

verschiedenen Bereichen vernetzt und strebt nun den nächsten entscheidenden

Entwicklungsschritt an: die vertikale Vernetzung der ambulanten, stationären

und poststationären Strukturen und Prozesse. Diese Entwicklung ist notwendig,

damit wir für die zu erwartenden Strukturveränderungen des Gesundheitswesens

gut aufgestellt sind“, betont QuMiK-Sprecher Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes.

Quelle: QuMiK, 18.08.2021