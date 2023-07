Aktualisiertes ASV-Angebot zur Multiplen Sklerose in Kraft

Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V: Ergänzung der Anlage 1.2 Buchstabe a Multiple Sklerose (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Nach den neu gestalteten Regelungen zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) bei Knochen- und Weichteiltumoren ist heute auch das aktualisierte ASV-Angebot zur Multiplen Sklerose in Kraft getreten. Auch dies war bislang nur als ambulante Leistung im Krankenhaus nutzbar. Ab sofort können sich nun auch hieran niedergelassene Spezialistinnen und Spezialisten beteiligen oder eigene Fachteams gründen. Alle Teams müssen ihre Teilnahme an der ASV bei den erweiterten Landesausschüssen anzeigen. Klinik-Teams, die zu den genannten Indikationen bereits eine ambulante Behandlung im Krankenhaus anbieten, haben per gesetzlicher Übergangsregelung nun 3 Jahre Zeit, sich neu zu bilden, um die Anforderungen der ASV-Richtlinie zu erfüllen und gegebenenfalls ambulante Kooperationspartner mit einzubeziehen.

Neu in der ASV Multiple Sklerose

Der Kreis der Anspruchsberechtigten umfasst Patientinnen und Patienten mit schweren Verlaufsformen der Multiplen Sklerose sowie weitere Erkrankungen mit Schädigungen an der Lipidhülle der Nervenfasern. Aufgenommen wurden zusätzliche Untersuchungen der Augen-, Harnblasen- und Herzfunktion sowie Schluckdiagnostik. Ein ASV-Team muss neben einer Teamleitung aus Neurologinnen und Neurologen folgende weitere Fachrichtungen einbinden: Augenheilkunde, Gynäkologie, Innere Medizin und Kardiologie, Labormedizin, Radiologie, Urologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychologische/r Psychotherapeut/in oder Ärztliche/r Psychotherapeut/in. Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin – nach Möglichkeit mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie – zu benennen.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 18.07.2023