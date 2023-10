Aktualisierung der Mindestmengen-Transparenzkarte der AOK 2021

Aktualisierung der Mindestmengen-Transparenzkarte der AOK: 1.075 Kliniken dürfen im kommenden Jahr 2021 Mindestmengen-relevante Behandlungen durchführen (AOK).

Die AOK hat die Mindestmengen-Transparenzkarte in ihrem Internetauftritt aktualisiert und gibt erstmals einen Überblick über alle 1.075 deutschen Kliniken, die 2021 Mindestmengen-relevante Operationen mit besonders hohen Risiken für die Patienten durchführen dürfen. Das sind 17 Klinik-Standorte weniger als in

diesem Jahr. Die Informationen basieren auf aktuellen

Entscheidungen der Landesverbände der Krankenkassen für das kommende Jahr. Sie

sind in den letzten Wochen aufgrund der Fallzahlen für die relevanten

Behandlungen getroffen worden, die von den Kliniken gemeldet wurden. Die

Online-Karte zeigt im Detail die Zahl der Operationen, die die einzelnen

Krankenhäuser bis zum 7. August 2020 melden mussten. Sie beziehen sich auf

sieben komplexe und planbare Behandlungen, zu denen es aktuell gesetzlich

vorgegebene Mindestmengen gibt. Dies sind die Implantation von künstlichen

Kniegelenken (50 Fälle pro Jahr), Transplantationen von Leber (20), Niere (25)

und Stammzellen (25), komplexe Operationen an der Speiseröhre (10) und

Bauchspeicheldrüse (10) sowie die Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit

einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm (14 Fälle pro Jahr).

Viele Klinik-Klagen vor den Sozialgerichten

"Die 2019 neu eingeführten Regelungen zur Meldung der OP-Zahlen durch die

Krankenhäuser führen zu mehr Transparenz - nicht nur für die Krankenkassen,

sondern dank unserer Online-Karte auch für Patienten und einweisende Ärzte ",

betont Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. "Die von

den Krankenhäusern gemeldeten Fallzahlen geben wichtige Hinweise auf die

Routine der OP-Teams am jeweiligen Standort."

Für die Kliniken, die bestimmte komplexe Eingriffe nicht mehr erbringen dürfen,

sei das mitunter ein schmerzhafter Prozess. Das zeige auch die relativ hohe

Zahl von Klagen vor den Sozialgerichten: Von den bundesweit rund 70 Kliniken,

die von einem Vergütungsausschluss für 2020 betroffen waren, sind ungefähr die

Hälfte vor Gericht gezogen. "Die Durchsetzung der Mindestmengen bleibt auch

unter den neuen Rahmenbedingungen ein schwieriger Prozess", sagt AOK-Vorstand

Litsch. Daher begrüßt der AOK-Bundesverband die Pläne des Gesetzgebers, mit dem

"Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung" (GVWG) die

Mindestmengen-Regelungen weiterzuentwickeln. „Die geplante Stärkung der

Mindestmengen ist wichtig, denn sie bewahren Patientinnen und Patienten vor

unnötigen Komplikationen und können sogar Leben retten“, so Litsch.

Grafik: Mindestmengen-Transparenzkarte - kh

Zur Mindestmengen-Transparenkarte

934 Kliniken dürfen 2021 Knie-Implantationen durchführen

Die Indikation mit den wenigsten beteiligten Kliniken ist die

Lebertransplantation, die im nächsten Jahr in 21 Kliniken durchgeführt werden

darf. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Am anderen Ende

des Spektrums liegen die Erstimplantation von Knie-Totalendoprothesen: 934

Klinik-Standorte haben für das kommende Jahr eine Abrechnungserlaubnis

erhalten. Das sind 23 Standorte weniger als in diesem Jahr. In der AOK-Karte

lassen sich schon auf den ersten Blick regionale "Cluster" erkennen, in denen

viele Kliniken die komplizierten Knie-Operationen anbieten - mit großen

Unterschieden im Fallzahl-Niveau.

AOK fordert Erhöhung bestehender Mindestmengen

Studien belegen, dass in Kliniken, die die vorgegebenen Mindestmengen

einhalten, das Komplikationsrisiko und die Sterblichkeit der Patientinnen und

Patienten geringer sind als in Krankenhäusern mit Fallzahlen unterhalb der

Mindestmenge. "Daher fordern wir eine Erhöhung der bestehenden Mindestmengen -

zum Beispiel bei den komplexen Operationen an Speiseröhre und

Bauchspeicheldrüse," so Martin Litsch. Sie seien auch im internationalen

Vergleich viel zu niedrig angesetzt. Ein wichtiger Schritt sei die Erhöhung der

Mindestmengen für die Versorgung von Frühgeborenen mit geringem Geburtsgewicht,

die kurz vor der Verabschiedung im Gemeinsamen Bundesausschuss stehe: "Das war

ein zäher und langwieriger Prozess, weil sich die Vertreter der Kliniken im GBA

mit Händen und Füßen gegen eine deutliche Erhöhung der Fallzahl-Grenze gewehrt

haben"“, kritisiert Litsch. "Gerade in diesem sensiblen und komplexen

Versorgungsbereich hat diese Strategie der Verschleppung fatale Folgen für die

betroffenen Kinder und ihre Eltern."

Die AOK bekräftigte auch ihre Forderung nach der Einführung neuer

Mindestmengen: "Studien zeigen, dass die Einführung zusätzlicher Mindestmengen

für Operationen bei Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs,

Herzklappen-Implantationen und Hüftprothesen-Implantationen sinnvoll ist und

die Qualität der Versorgung verbessern kann", betont Martin Litsch. Im Juni

hatte der Gemeinsame Bundesausschuss auf Antrag des unparteiischen Vorsitzenden

beschlossen, die Beratungen zur Etablierung einer Mindestmenge für

Herzklappen-Implantationen aufzunehmen. Zuvor waren das Thema im zuständigen

Unterausschuss mehrfach vertagt worden. "Im Interesse der Patienten ist zu

hoffen, dass die Prozesse zur Etablierung neuer Mindestmengen nicht so lange

dauern wie in der Vergangenheit", so Litsch.

Absage von planbaren OPs wegen Pandemie wird berücksichtigt

Seit 2019 gelten geänderte Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) für

Kliniken, die Mindestmengen-relevante Behandlungen durchführen wollen: Sie

müssen den Krankenkassen in ihrem Bundesland jeweils zur Jahresmitte ihre

aktuellen Fallzahlen der letzten anderthalb Jahre melden und eine Prognose über

die OP-Zahlen im kommenden Jahr abgeben. Die Landesverbände der Krankenkassen

prüfen diese Angaben und entscheiden, ob sie die Prognose der jeweiligen Klinik

akzeptieren. Eine positive Prognose für das Folgejahr können auch Kliniken

erhalten, die die notwendige Zahl von Operationen - zum Beispiel infolge der

Absage von planbaren Eingriffen in der Coronavirus-Pandemie - nicht erbracht

haben. Zudem gibt es Krankenhäuser, die ihre OP-Berechtigung durch die

zuständige Landesbehörde erhalten, um eine flächendeckende medizinische

Versorgung zu gewährleisten. Die "Mindestmengen-Transparenzkarte" der AOK macht

für die einzelnen Krankenhäuser sichtbar, auf welcher Basis die OP-Berechtigung

erteilt wurde und welche Fallzahlen zuletzt erreicht wurden. Auch Kliniken, die

das erste Mal oder nach einer mindestens zweijährigen Unterbrechung eine

Leistungserlaubnis erhalten haben, werden in der Online-Karte ausgewiesen.

Die Daten aus der Mindestmengen-Transparenzkarte werden in Kürze auch in die

Krankenhaussuche im AOK-Gesundheitsnavigator eingespielt. Auch hier können sich

alle Interessierten über die Qualität und Fallzahlen von Kliniken bei

bestimmten Behandlungen informieren. Neben Fallzahlen und

Mindestmengen-Informationen finden sich im AOK-Navigator auch zusätzliche

Auswertungen zur Behandlungsqualität auf Basis des Verfahrens zur

"Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR) des Wissenschaftlichen Instituts

der AOK.

Quelle:AOK, 05.11.2020