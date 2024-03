Datengestützte Qualitätssicherung soll vereinfacht werden (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) will die Qualitätssicherung bei der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten insgesamt einfacher und praxisnaher aufstellen. Ein Eckpunktepapier mit konkreten Vorschlägen hat er heute für einen speziellen Bereich, die datengestützte Qualitätssicherung,

beschlossen. „Hinter jedem einzelnen Ansatz steht für mich: Aufwand und Nutzen bei der Qualitätssicherung müssen zusammenpassen. Nur so können wir alle an der Qualitätssicherung Beteiligten mitnehmen und tatsächlich für mehr

Patientensicherheit in der Gesundheitsversorgung sorgen“, so fasst Karin Maag,

unparteiisches Mitglied des G-BA, das Ziel des Eckpunktepapiers zusammen.

Aufwand bei Datenerfassung reduzieren

Als erster Schritt sollen einzelne Verfahren der datengestützten

Qualitätssicherung prototypisch untersucht und verbessert werden. Ziel ist es,

den Aufwand bei der Datenerfassung für die beteiligten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen ohne Verlust für die

Qualitätssicherung zu reduzieren. Den Auftrag solche Empfehlungen aufzuzeigen,

erhält das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

(IQTIG). Das IQTIG soll beispielsweise untersuchen, ob die eingesetzten

Instrumente und Maßnahmen tatsächlich auf bestehende Qualitätsdefizite

ausgerichtet sind. Oder, ob ein Qualitätsziel eventuell bereits erreicht ist

und Verbesserungen gar nicht mehr möglich sind.

Qualitätspotenziale gezielter ausschöpfen

Der G-BA will seine Maßnahmen und Verfahren vor allem auf jene Bereiche

fokussieren, die besonders anfällig für Behandlungsfehler sind oder bei denen

ein großer Effekt für die Patientenversorgung zu erwarten ist. Wo es sich

lohnen würde, Verfahren noch gezielter als bisher auf Qualitätsziele oder

-defizite auszurichten, soll das IQTIG identifizieren. Der G-BA bereitet einen

entsprechenden Auftrag für eine wissenschaftliche Konzeptentwicklung vor, der

spätestens 2023 ans IQTIG gehen soll.

Methodik beim IQTIG weiter verbessern

Die Erkenntnisse aus den prototypisch optimierten Qualitätssicherungsverfahren

und aus der Konzeptentwicklung zur Ausrichtung auf versorgungsrelevante

Qualitätspotenziale soll das IQTIG einbeziehen, wenn es neue Verfahren

entwickelt. Auch bestehende Datenquellen bzw. Routinedaten sind für diesen

methodischen Ansatz stärker zu nutzen, heißt es im Eckpunktepapier. Mit einer

neu entwickelten Methodik zur qualitativen Ergebnisbeurteilung soll außerdem

besser zwischen rein rechnerischen Auffälligkeiten und tatsächlichen Defiziten

unterschieden werden können. Dies soll eine vertiefte Ursachenanalyse von

Einzelergebnissen und ggf. von solchen auf Systemebene (z. B. betroffene

Leistung, Fachabteilung, Einrichtung) ermöglichen sowie Maßnahmen zulassen, um

Qualitätsanforderungen durchzusetzen. Ein solcher Auftrag des G-BA soll

spätestens 2023 ans IQTIG gehen.

Was ist die datengestützte Qualitätssicherung?

Der G-BA entwickelt sogenannte datengestützte Qualitätssicherungsverfahren, mit

denen die Qualität der medizinischen Patientenversorgung gemessen, dargestellt

und einrichtungsübergreifend verglichen werden kann. Solche datengestützten

Qualitätssicherungsverfahren gibt es schon heute z. B. bei

Brustkrebsoperationen oder Hüftgelenkseingriffen. Die Ergebnisse aus der

Datenanalyse helfen Leistungserbringern, ihre Behandlungsqualität im Vergleich

mit anderen einzuschätzen und zu verbessern. Normative Basis ist die Richtlinie

zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL).

Das Eckpunktepapier stellt der G-BA in Kürze zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema finden sich auf der G-BA-Website unter

datengestützte Qualitätssicherungsverfahren.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 21.04.2022