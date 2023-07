Awareness-Kampagne gegen unnötige Amputationen beim diabetischen Fußsyndrom (Pressemitteilung).

Das diabetische Fußsyndrom (DFS) verursacht jährlich rund 40.000 Amputationen in Deutschland. Rund die Hälfte könnte durch vorherige Präventionsmaßnahmen und alternative medizinische Therapien begrenzt oder gar verhindert werden, doch diese sind nicht immer allen Betroffenen und Behandelnden bekannt. Im April

2020 beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) deshalb, dass sich

gesetzlich Versicherte mit einem DFS vor einer Amputation eine unabhängige

ärztliche Zweitmeinung einholen können, um die medizinische Notwendigkeit des

Eingriffs zu prüfen. Mit dem neuen „Fuß-Pass“ möchte die Deutschen Diabetes

Gesellschaft (DDG) Patientinnen und Patienten über dieses Recht aufklären,

sicherstellen, dass diese sich bestmöglich beraten und therapieren lassen, und

die Prävention stärken. Der Pass kann kostenlos unter der Mailadresse

diabetesfusspass@ddg.info bestellt werden.

„Auch wenn der aktuelle G-BA-Beschluss ein großer Fortschritt in der Versorgung

des DFS ist, bestehen noch Unklarheiten und Probleme in der realen Umsetzung“,

erklärt DDG Präsidentin Professor Dr. med. Monika Kellerer. „Nicht jeder kennt

sein Recht auf diese Zweitmeinung.“ Zudem kritisiert die Ärztliche Direktorin

des Zentrums für Innere Medizin I am Marienhospital Stuttgart, dass das

Verfahren auf Freiwilligkeit beruhe und dem Patienten damit die alleinige

Verantwortung über seine Therapieoptionen überlasse: „Machen Betroffene von

ihrem Zweitmeinungsrecht nicht Gebrauch, kann es weiterhin zu unnötigen

Amputationen kommen.“ Hier setzt der neue Fuß-Pass der DDG an: Er soll durch

gezielte Patientenaufklärung das Zweitmeinungsverfahren bekannt machen und zur

Senkung der hohen Amputationsrate beitragen.

„Mit dem Fuß-Pass, der dem Diabetes-Pass beigelegt wird, geben wir einerseits

den behandelnden Ärzten ein Instrument an die Hand, ihre Diabetespatienten

besser, engmaschiger und sicherer zu versorgen. Andererseits wird den

Betroffenen mithilfe eines Ampelsystems ein geringes, mittleres und hohes

Risiko zugeordnet und sie erhalten entsprechende Informationen zu weiteren

notwendigen Maßnahmen“, erklärt Professor Dr. med. Ralf Lobmann, DDG

Vorstandsmitglied und Initiator des Fuß-Passes. Während Patienten mit dem

grünen Fuß-Pass und geringem Risiko nur jährliche Kontrolluntersuchungen machen

müssen, sollten Inhaber eines gelben Passes und mittlerem Risiko alle sechs

Monate vorstellig werden und Vorsorgemaßnahmen wie eine Fußpflege in Anspruch

nehmen. Erhält der Patient den roten Fuß-Pass, gehört er der Hochrisikogruppe

an, muss vierteljährlich zum Arzt gehen und den Hinweis auf das Recht auf

Zweitmeinung vor operativer Maßnahme und Amputation der unteren Extremität

erhalten.

Wird der Patient jedoch mit einem akuten Handlungsbedarf ins Krankenhaus

eingeliefert, besteht weiterhin die Gefahr einer unnötigen Amputation. Denn:

„Das G-BA-Zweitmeinungsverfahren ist nicht für den stationären Sektor

konzipiert“, so Lobmann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Endokrinologie,

Diabetologie und Geriatrie am Klinikum Stuttgart. „Steht eine große, sogenannte

Major-Amputation an, ist die Situation immer dringlich und erfordert eine

Entscheidung binnen maximal 36 Stunden.“ Ein Zweitmeinungsverfahren im Sinne

des G-BA sei in solchen Fällen nicht zu realisieren, da sich der Patient aktiv

um eine zweite Expertise außerhalb des Hauses bemühen müsste. Aber auch hier

sei es hilfreich, wenn Patienten über ihre Rechte aufgeklärt sind. „Je mehr sie

ihr Recht kennen und einfordern, desto größer ist der gesundheitspolitische

Druck, auch für den stationären Bereich eine tragbare Lösung für eine bessere

Versorgung zu finden“, betont Lobmann. Krankenhäuser könnten sich zudem über

die Anzahl der Zweitmeinungen und Übereinstimmungen mit dem Erst- oder

Zweitgutachten profilieren.

Ein möglicher Ansatz wäre das telemedizinische Zweitmeinungskonsil, das die DDG

inzwischen erfolgreich auf den Weg gebracht hat. Dies könne das

Zweitmeinungsverfahren im stationären Bereich umsetzbar machen, indem schnelle,

sichere Entscheidungen getroffen werden können. Besonders in ländlichen

Regionen trage dies zu einer höheren ambulanten sowie stationären

Versorgungsqualität bei. „Würde die Telemedizin systematisch in das

Zweitmeinungsverfahren eingebaut, könne der G-BA-Entscheid eine höhere

Wirkkraft erzielen“, regt Lobmann an.

Die DDG hofft, dass die Fuß-Pass-Kampagne mehr Aufmerksamkeit für dieses

komplexe Krankheitsbild schafft und fordert Ärztinnen und Ärzte auf, diesen

kostenfrei für ihre Patienten unter der Mailadresse diabetesfusspass@ddg.info

oder bei den beteiligten Fachgesellschaften zu bestellen. Das Projekt ist eine

gemeinsame Aktion der DDG, diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, der Deutschen

Gesellschaft für Angiologie (DGA), der Deutschen Gesellschaft für

Gefäßchirurgie (DGG) mit freundlicher Unterstützung durch die URGO GmbH.

Foto des Fuß-Passes zum Download

Was ist das Diabetische Fußsyndrom?

Das DFS gehört zu den komplexesten und schwerwiegendsten Folgeerkrankungen des

Diabetes mellitus. In Deutschland sind etwa 250.000 Menschen mit Diabetes davon

betroffen. Mit dem Begriff „diabetisches Fußsyndrom“ (DFS) wird ein Komplex von

Symptomen im Bereich der Füße und Unterschenkel bezeichnet, die sich infolge

einer Diabeteserkrankung entwickeln können. Durch einen jahrelang erhöhten

Blutzuckerspiegel treten schwere Schädigungen der Nerven und Blutgefäße in den

Beinen auf. In Folge heilen selbst kleinste Verletzungen nur schlecht ab, sie

infizieren sich leicht und es entwickeln sich oft tiefe Geschwüre, die sich bis

auf den Knochen ausbreiten können. Schlimmstenfalls kann eine Amputation

erforderlich sein. Rund 70 Prozent der Amputationen in Deutschland betreffen

Patienten mit Diabetes – das sind etwa 40.000 jedes Jahr.

Informationen:

G-BA: Amputation beim Diabetischen Fußsyndrom: Patientinnen und Patienten

können ärztliche Zweitmeinung zur empfohlenen Operation einholen

Pressemitteilung der DDG: Diabetespatienten haben künftig Rechtsanspruch auf

Zweitmeinung vor Amputation - DDG begrüßt aktuellen G-BA-Beschluss zur

Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms

Lawall, H., Lobmann, R., Diabetischer Fuß – die Versorgung auch in der Zukunft

sichern, Gesundheitsbericht Diabetes 2020

Quelle: Pressemitteilung, 23.07.2020