Bundesqualitätsbericht 2021 IQTIG

Ergebnisse der externen Qualitätssicherung: IQTIG veröffentlicht den Bundesqualitätsbericht 2021 (Medienmitteilung).

Erstellt wird der Bundesqualitätsbericht einmal jährlich auf Grundlage der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL). Die Übergabe an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erfolgt immer zum 15. August eines jeden Jahres.

Seit 2021 wird der Bundesqualitätsbericht für jedes Qualitätssicherungsverfahren gesondert bereitgestellt. Dies sind zurzeit die QS-Verfahren 1 bis 6 der DeQS-RL:

Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie (QS PCI)

Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI)

Cholezystektomie (QS CHE)

Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich

Pankreastransplantationen (QS NET)

Transplantationsmedizin (QS TX)

Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen (QS KCHK)

Zukünftig wird der Bundesqualitätsbericht auch über die aus der „Richtlinie

über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern" (QSKH-RL) in die

DeQS-RL übergegangenen QS-Verfahren berichten. Zusätzlich werden Ergebnisse der

an das IQTIG übermittelten Qualitätssicherungsergebnisberichte (QSEB) der

Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) zur Durchführung der qualitätssichernden

Maßnahmen sowie Angaben zur Datenvalidität enthalten sein.

Quelle: Medienmitteilung, 18.03.2022