Bundesverband Geriatrie verabschiedet bundesweites Geriatriekonzept (Pressemitteilung).

Auf der 29. Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Geriatrie e.V. (BV Geriatrie) haben die Mitglieder aus den geriatriespezifischen Fachabteilungen, Fachkliniken beziehungsweise

Rehabilitationskliniken erstmalig ein einheitliches Konzept zukünftiger Versorgungsstrukturen geriatrischer Patienten in Deutschland verabschiedet. Ziel des bundesweiten

Geriatriekonzeptes ist es, eine am Bedarf des Patienten orientierte Versorgungsstruktur zu erreichen, die das gesamte Spektrum der fachspezifischen Versorgung betagter und

hochbetagter Patienten sicherstellt.

In dem am 29. November verabschiedeten Konzept werden die demografischen

Herausforderungen und insbesondere die zentrale Bedeutung bei der Umsetzung des

Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege“ aufgenommen. Im Mittelpunkt

steht die Gestaltung der stationären Versorgung der geriatrischen Patienten. So

müssen flächendeckend sowohl die geriatriespezifischen akutmedizinischen wie

auch rehabilitativen Versorgungsbedarfe der betagten beziehungsweise

hochbetagten Patienten strukturell aufgegriffen und fachspezifisch erfüllt

werden.

Es wird in dem Konzept unter anderem gefordert, dass die Geriatrie als

Fachabteilung in jedem Landeskrankenhausplan ausgewiesen wird beziehungsweise

die Regelungen der §39 und §40 SGB V umgesetzt werden. Zudem sollen die

Rahmenbedingungen so weiterentwickelt werden, dass eine unbürokratische

Leistungserbringung im abgestuften Geriatriekonzept ohne Versorgungsbrüche

möglich wird. So soll die sektorenübergreifende Versorgung der geriatrischen

Patienten gestärkt werden.

Klagewelle der Krankenkassen: BV Geriatrie hofft auf zeitnahe Lösung

Des Weiteren wurde auf der Mitgliederversammlung das hochbrisante Thema

„Klagewelle der Krankenkassen gegen Krankenhäuser“ diskutiert. Die Mitglieder

erörterten Risiken und Chancen für die Geriatrie. Im Nachgang der

Verabschiedung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG), durch welches unter

anderem eine Verkürzung der Verjährungsfristen für Rückzahlungsansprüche der

Krankenkassen normiert wurde, werden insbesondere im Bereich der Geriatrie

sowie der Schlaganfallbehandlung Krankenhäuser mit Klagen beziehungsweise

Klageankündigungen seitens der Krankenkassen überrollt.

Es handelt sich dabei hochgerechnet um Beträge im dreistelligen

Millionenbereich. Der BV Geriatrie setzt sich auch weiterhin für eine zeitnahe

politische Lösung ein. Daher begrüßt der Verband die Ankündigung des

Bundesministeriums für Gesundheit, auf Bundesebene am Mittwoch, den 5.

Dezember, einen Runden Tisch zur massenhaften Klagewelle gegen Krankenhäuser

einzusetzen.

BV Geriatrie wächst weiter

Die Anzahl der Neuaufnahmen zeigte auch in diesem Jahr, dass das Interesse an

einer Mitgliedschaft im BV Geriatrie trotz einer intensiven Überprüfung der

Qualität unter anderem durch eine Visitation vor Ort ungebrochen ist. So wurden

im Rahmen der Mitgliederversammlung insgesamt 15 neue Einrichtungen

beziehungsweise Fördermitglieder in den Verband aufgenommen. Die umfangreichen

und aufwendigen Überprüfungen vor einer Aufnahme in den Verband sollen das

Qualitätsniveau der potenziellen Mitglieder sicherstellen.

Quelle: Pressemitteilung, 03.12.2018