BVSD legt Hygieneempfehlungen vor: Schmerzmedizin im Krankenhaus unter Corona-Bedingungen (Berufsverband der ޤrzte und Psychologischen Psychotherapeuten).

In enger Abstimmung mit Hygieneexperten hat der Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland e.V. (BVSD) heute Hygieneempfehlungen für die teil- und vollstationäre Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Maßnahmen zur

Infektionsprophylaxe für Gruppentherapien. „Die Bemühungen um die weitere

Eindämmung der Corona-Pandemie nehmen wir sehr ernst. Deshalb freuen wir uns

eine Handlungsempfehlung mit systematischen Maßnahmen zur Vorbeugung einer

Infektion mit dem Coronavirus bei der schmerzmedizinischen Versorgung im

Krankenhaus zur Verfügung stellen zu können,“ erklärte der BVSD-Vorsitzende,

Prof. Dr. Dr. Joachim Nadstawek.

Unter dem Leitgedanken „So viel Abstand, wie die Therapie zulässt“ hat der BVSD

eine Orientierungshilfe für schmerzmedizinische Einrichtungen und Abteilungen

in Kliniken entwickelt, die wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen. Für

verschiedene Settings, Prozeduren und Therapieverfahren der interdisziplinären

multimodalen Schmerztherapie (IMST) wurden detaillierte Hygieneempfehlungen zur

Orientierung für die Kliniken erarbeitet. „Für uns alle gelten besondere

Bedingungen. Aber unter der Beachtung von entsprechenden Hygienemaßnahmen sehen

wir nun keinen Grund mehr, unsere Patienten, die acht Wochen auf ihre

Behandlungen warten mussten, jetzt nicht wieder schmerzmedizinisch versorgen zu

können“, sagte Nadstawek. Bei vielen Patienten habe sich seit März angesichts

der unzureichenden Patientenversorgung der Gesundheitszustand verschlechtert.

„Während der vergangenen Wochen mussten wir einen deutlichen Anstieg von

Dekompensationen feststellen“, so der BVSD-Vorsitzende. Deshalb sei die zügige

Wiedereröffnung der schmerzmedizinischen Einrichtungen in den Krankenhäusern

essentiell.

Mitte März hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Krankenhäuser

aufgefordert, elektive Eingriffe zu verschieben, um mehr Kapazitäten für die

Behandlung von COVID-19-Patienten zu haben. In der Folge wurden rund 75 Prozent

der stationären schmerzmedizinischen Einrichtungen in Krankenhäusern, die

Patienten mit schweren chronischen Schmerzen teil- und vollstationär behandeln,

wegen der Corona-Krise geschlossen, wie eine BVSD-Umfrage Mitte April 2020

ergab.

In Deutschland leben rund 3,9 Millionen Patienten mit schweren und

hochproblematischen chronischen Schmerzen mit psychischen Beeinträchtigungen.

Knapp 500 Kliniken versorgen Patienten mit chronischen Schmerzen. 1.269

ambulant tätige Schmerzmediziner versorgen im Quartal aufgrund der

Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung nur etwa

380.000 Patienten.

Die BVSD-Hygieneempfehlungen unter Corona-Bedingungen können bei der

BVSD-Geschäftsstelle angefordert werden.

Quelle: Berufsverband der ޤrzte und Psychologischen Psychotherapeuten, 14.05.2020